Naagin 7: शो में होगी इन 5 एक्टर्स की ताबड़तोड़ एंट्री, नागिन के खिलाफ खड़ी होगी दुश्मनों की फौज; छप्पड़फाड़ मिलेगी TRP

नागिन 7 में होगी इन 5 कलाकारों की एंट्री
Naagin New Cast: टीवी का सुपरहिट सीरियल नागिन का सातवां सीजन शुरू हो गया है. उस सीरियल के आप तक 4 एपिसोड ही टेलीकास्ट हुए हैं लेकिन मेकर्स ने फैंस को इसी में इंप्रेस कर दिया है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल लीड रोल में हैं. साथ में ईशा सिंह और एलिस कौशिक भी अहम रोल निभा रही हैं. इनके अलावा भी नागिन में और भी कई कलाकार शो में नजर आ रहे हैं जिन्हें फैंस का प्यार मिल रहा है और अब कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट के लिए मेकर्स नए कलाकारों की एंट्री करवाने वाले हैं. शो में एक के बाद एक 5 एक्टर्स की एंट्री होगी, जिससे शो में तबाही आ जाएगी.