Naagin 7: शो में होगी इन 5 एक्टर्स की ताबड़तोड़ एंट्री, नागिन के खिलाफ खड़ी होगी दुश्मनों की फौज; छप्पड़फाड़ मिलेगी TRP

नागिन 7 में होगी इन 5 कलाकारों की एंट्री Naagin New Cast: टीवी का सुपरहिट सीरियल नागिन का सातवां सीजन शुरू हो गया है. उस सीरियल के आप तक 4 एपिसोड ही टेलीकास्ट हुए हैं लेकिन मेकर्स ने फैंस को इसी में इंप्रेस कर दिया है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल लीड रोल में हैं. साथ में ईशा सिंह और एलिस कौशिक भी अहम रोल निभा रही हैं. इनके अलावा भी नागिन में और भी कई कलाकार शो में नजर आ रहे हैं जिन्हें फैंस का प्यार मिल रहा है और अब कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट के लिए मेकर्स नए कलाकारों की एंट्री करवाने वाले हैं. शो में एक के बाद एक 5 एक्टर्स की एंट्री होगी, जिससे शो में तबाही आ जाएगी.

कनिका मान बनेंगी ड्रैगन टीवी एक्ट्रेस कनिका मान अपना धांसू कमबैक कर रही हैं. वह एकता कपूर के शो नागिन की दुश्मन बन कर आ रही हैं. दावा है कि कनिका मान शो में ड्रैगन होंगी और वह नमिक पॉल की एक गर्लफ्रेंड बन कर एंट्री करेंगी.

आकाशदीप सैगल की होगी एंट्री इस लिस्ट में आकाशदीप सैगल भी हैं जो सालों से टीवी से दूर हैं. आकाशदीप को क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलैरिटी मिली थी और वह बिग बॉस का भी हिस्सा बने थे और अब वह नागिन में एंट्री के लिए तैयार हैं. दावा है कि वह नागिन में दुश्मन टीम के साथ ही नजर आएंगे.

क्या भेड़िया बनेंगे विवियन डीसेना सीरियल में नागिन 7 में विवियन डीसेना भी एंट्री ले सकते हैं. दावा किया जा रहा है कि नागिन के दुश्मनों में एक भेड़िया भी है और इस भेड़िये का किरदार विवियन डीसेना को ऑफर किया गया है. कई मीडिया रिपोर्ट में विवियन का नाम सामने आया है.

नागिन 7 में कैसा होगा साहिल उप्पल का किरदार पांड्या स्टोर फेम साहिल उप्पल ने कई टीवी शोज में काम किया है और अब वह नागिन 7 में एंट्री लेने वाले हैं. दावा है कि साहिल नागिन 7 में अहम रोल निभाने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट में उनकी एंट्री का खुलासा किया गया है लेकिन अब तक उनके कैरेक्टर का खुलासा नहीं किया गया है.

नागिन 7 में वेदांत सलूजा की एंट्री इस लिस्ट में अब टीवी एक्टर वेदांस सलूजा का नाम भी जुड़ गया है. दावा है कि सीरियल से कुशाग्रे दुआ का पत्ता कट गया है और उनकी जगह पर मेकर्स ने नए कलाकार को कास्ट कर लिया है. शो में कुशाग्रे दुआ रवीश का रोल निभा रहे हैं और अब रवीश के रोल में वेदांत सलूजा नजर आ सकते हैं.

नए कलाकारों की एंट्री से टीआरपी में होगा बदलाव टीवी सीरियल नागिन 7 के चार एपिसोड फैंस को काफी पसंद आए हैं और इस वजह से हर किसी का मानना है कि ये शो टीआरपी में टॉप 5 सीरियल को टक्कर देने वाला है लेकिन आने वाले दिनों में शो में नई कास्ट भी आएगी और इसका असर भी टीआरपी पर होगा. माना जा रहा है कि शो टॉप 2 सीरियल को टक्कर देगा.

