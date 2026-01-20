Naagin 7: एकता कपूर के शो से रातों रात कटा इन 5 कलाकारों का पत्ता, TRP के लिए मेकर्स ने चढ़ाई स्टार्स की भेंट

1/8





नागिन 7 से रातों रात क्यों बाहर हुए ये 5 कलाकार Naagin 7: टीवी सीरियल नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं और नमिक पॉल शो में प्रियंका के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं. इनके अलावा भी शो में कई सारे कलाकार हैं जो पहले एपिसोड से ही फैंस का ध्यान खींच रहे हैं, जिसमें एलिस कौशिक हैं. एलिस शो में दूसरी नागिन बनी हैं लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेकर्स कास्ट में बड़ा बदलाव कर रहे हैं. अब तक शो को टेलीकास्ट हुए महज तीन हफ्ते हुए हैं लेकिन शो को 5 कलाकारों ने अलविदा कह दिया है. आइए आपको इन कलाकारों के नाम बताते हैं.

ईशा सिंह ने क्यों छोड़ा नागिन 7? ईशा सिंह सीरियल नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी यानी पूर्वी की बहन का रोल निभा रही थीं. शो में एक धांसू ट्विस्ट आया और अनंता की शादी को खूनी शादी में बदला गया. इस साीन में ही ईशा सिंह की मौत दिखाई गई, जिसके साथ ही एक्ट्रेस ने शो को अलविदा कह दिया.

नागिन 7 से बाहर हुए विहान वर्मा विहान वर्मा भी शो में अच्छा रोल निभा रहे थे. वह नागिन 7 में पूर्वी और अनंता के भाई के रोल में दिखाई दे रहे थे. शो में उनका कैरेक्टर काफी मजाक मस्ती वाला था, लेकिन शो में दिखाई गई खूनी शादी में अनंता और पूर्वी के भाई की भी हत्या हो जाती है.

नेहा वर्मा का कटा नागिन 7 से पत्ता इस लिस्ट में नेहा वर्मा का नाम भी शामिल हैं, जो सीरियल में मिनिस्टर की पत्नी का रोल निभा रही हैं. नेहा वर्मा शो में नागिन के परिवार के हत्यारों के साथ मिली हुई थीं और अब नागिन के इंतकाम के बीच नेहा वर्मा का कैरेक्टर खत्म कर दिया जाएगा.

कुशाग्रे दुआ नागिन 7 से हुए बाहर कुशाग्रे दुआ भी नागिन 7 को छोड़ चुके हैं. नागिन 7 वह रवीश का रोल निभा रहे थे जो नागिन की बहन का बॉयफ्रेंड था और आर्यमान का भाई था. शो में अब कुशाग्रे की जगह पर वेंदात सलूजा नजर आ रहे हैं.

बीना बनर्जी की नागिन 7 में हुई मौत इस लिस्ट में बीना बनर्जी का नाम भी शामिल है, जो सीरियल में नागिन उतरा जी का रोल निभा रही थीं. वह नागिन की गुरू के रोल में थी लेकिन अपनी नागरानी को बचाते हुए उतरा जी की भी मौत दिखाई गई. इस सीन के साथ बीना बनर्जी का पत्ता भी शो से साफ हो गया है.

नागिन 7 ने टीआरपी में मचाया आतंक बता दें कि नागिन 7 ने आते ही टीआरपी में हंगामा मचा दिया है. इस शो ने पहले हफ्ते ही टीआरपी में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है. नागिन 7 पहले दिन से ही अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टक्कर दे रहा है. दावा है कि जल्द ही शो पहले नंबर की पोजिशन भी अपने नाम कर लेगा.

