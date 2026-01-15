लगी किसकी बुरी नजर... रातों रात इन TV सितारों ने मारी Laughter Chefs 3 को लात, पुराने धुरंधरों की होने वाली है वापसी?

1/8





रातों रात इन TV सितारों ने मारी लाफ्टर शेफ्स 3 को लात लोगों को हंसाने वाला रिएलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 3 बीते कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में खबर आई थी ऐल्विश यादव ने लाफ्टर शेफ्स 3 को छोड़ दिया है. ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई थी. इसी बीच लाफ्टर शेफ्स 3 को किसी की बुरी नजर लग गई है. यही वजह है जो रातों रात लाफ्टर शेफ्स 3 के कई सितारे शो छोड़कर चल गए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि अब से लाफ्टर शेफ्स 3 के एपिसोड्स में फैंस को हंसाते नजर नहीं आएंगे.

2/8





विवियन डीसेना को मिला नया शो? खबर आ रही है कि टीवी एक्टर विवियन डीसेना को हाल ही में एक नया शो मिल गया है. शो मिलते ही विवियन डीसेना ने लाफ्टर शेफ्स 3 को छोड़ने का फैसला कर लिया है.

3/8





ईशा सिंह ने भी छोड़ा लाफ्टर शेफ्स 3 नागिन 7 में जल्द ही ईशा सिंह का किरदार खत्म होने वाला है. नागिन 7 के साथ साथ ईशा सिंह का लाफ्टर शेफ्स 3 से भी पत्ता साफ होने वाला है. खबर है कि लाफ्टर शेफ्स 3 को ईशा ने छोड़ दिया है.

4/8





ईशा मालवीय ने भी दिखाया लाफ्टर शेफ्स 3 के मेकर्स को ठेंगा खबर आ रही है कि ईशा मालवीय अब लाफ्टर शेफ्स 3 का हिस्सा नहीं है. नए सीजन में ईशा मालवीय ने सबके साथ मिलकर खूब धमाल मचाया था. ईशा का जाना फैंस को जरुर खलेगा.

5/8





खाना बनाते बनाते दिखे गुरमीत चौधरी खबर हैकि टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी लाफ्टर शेफ्स 3 को अलविदा कह दिया है. अब लाफ्टर शेफ्स 3 में गुरमीत चौधरी नजर हीं आएंगे. ये बात जानकर गुरमीत चौधरी के फैंस को सदमा लग जाएगा.

6/8





गुरमीत चौधरी के पीछे पीछे चलीं देबीना बनर्जी गुरमीत चौधरी के पीछे पीछे देबीना बनर्जी ने भी लाफ्टर शेफ्स 3 को छोड़ने का फैसला किया है. लंबे समय बाद लाफ्टर शेफ्स 3 के जरिए देबीना बनर्जी ने टीवी पर वापसी की थी. अब देबीना बनर्जी का जाना फैंस को पसंद नहीं आ रहा है.

7/8





अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की हो सकती है एंट्री इन सितारों के जाते ही मेकर्स को फिर से अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की याद आ गई है. खबर है कि लाफ्टर शेफ्स 3 में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन फिर से नजर आ सकते हैं.

8/8



