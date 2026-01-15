लगी किसकी बुरी नजर... रातों रात इन TV सितारों ने मारी Laughter Chefs 3 को लात, पुराने धुरंधरों की होने वाली है वापसी?

रातों रात इन TV सितारों ने मारी लाफ्टर शेफ्स 3 को लात
लोगों को हंसाने वाला रिएलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 3 बीते कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में खबर आई थी ऐल्विश यादव ने लाफ्टर शेफ्स 3 को छोड़ दिया है. ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई थी. इसी बीच लाफ्टर शेफ्स 3 को किसी की बुरी नजर लग गई है. यही वजह है जो रातों रात लाफ्टर शेफ्स 3 के कई सितारे शो छोड़कर चल गए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि अब से लाफ्टर शेफ्स 3 के एपिसोड्स में फैंस को हंसाते नजर नहीं आएंगे.