Naagin 7 Finale: नागमणि को पाने के लिए एक दूसरे की गर्दन काटने निकलेंगी दो बहनें, आखिरी एपिसोड में खेली जाएगी खून की होली

Naagin 7 का होने वाला है अंत

एक महीने पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो Naagin 7 पर ताला लगने वाला है. इस खबर ने नागिन 7 के फैंस को परेशान कर दिया था. आज वो दिन आ गया है दजब नागिन 7 टीवी से अलविदा कहने वाला है . अब आप कभी भी नागिन 7 को नहीं देख पाएंगे. ऐसे में एकता कपूर ने भी नागिन 7 को अच्छे से विदाई देने की तैयारी कर ली है. खबर है कि नागिन 7 के फिनाले में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं. नागिन7 की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा. नए चेहरों के साथ पुराने लोग भी नागिन 7 के फिनाले में बवाल मचाने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि नागिन 7 में क्या बवाल मचने वाले हैं.