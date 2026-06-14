Naagin 7 Finale: कभी जीजा साली का रोमांस तो कभी दुश्मन निकला लवर... जानिए कितना अलग था इस बार का 'नागिन', मसाले में हिट TRP में फ्लॉप

जानिए कितना अलग था इस बार का 'नागिन'

एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो Naagin 7 खत्म होने को है. बीते कुछ महीनों से नागिन 7 टीआरपी में टिके रहने की कोशिश कर रहा है. हाल ये है कि नागिन 7 में इस दौरान बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिले. हालांकि ये मसाला भी नागिन 7 की रेटिंग को बढ़ा नहीं सका. नागिन 7 खत्म होने से पहले हम इस ट्विस्ट के बारे में बात करने वाले हैं. ये ऐसे ट्विस्ट थे जो पहले टीवी की दुनिया में नजर नहीं आए थे. चाहे एक ड्रैगन और नागिन का बहनपर हो या फिर भगवान शिव की एंट्री... नागिन 7 में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सीजन खास बन गया. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही 7 ट्विस्ट के बारे में बताने वाले हैं. इता सब होने के बाद भी नागिन 7 की टीआरपी टस से मस नहीं हुई.