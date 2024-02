Naagin 7: टीवी पर नागिन बन ट्रोल्स के हत्थे चढ़ीं ये 9 हसीनाएं, एक्टिंग देख बौखलाए लोगों ने उड़ाईं धज्जियां These Actresses Got Trolled For Naagin Role: टीवी इंडस्ट्री में नागिन के किरदार ने कई हसीनाओं को कामयाबी दी है, लेकिन इस रोल की वजह से कई एक्ट्रेसेस ट्रोल भी हुई हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।