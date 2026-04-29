Naagin 7: तो पहले से चल रही थी नागिन को बंद करने की साजिश? सामने आई अंदर की बात

तो पहले से चल रही थी नागिन को बंद करने की साजिश?
हाल ही में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बंद होने की खबर आई. जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 भी बंद होने वाला है. इसी बीच Naagin 7 को लेकर शो की एक हसीना ने चुप्पी तोड़ दी है. इस हसीना ने खुलासा किया है कि कैसे Naagin 7 के बंद होने की तारीख पहले ही तय हो गई थी. Naagin 7 की पोल खोलने वाली अदाकारा कोई और नहीं बल्कि भारिनी का किरदार निभाने वालीं ऐलिस कौशिक हैं. ऐलिस कौशक ने हाल ही में Naagin 7 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.