Naagin 7: तो पहले से चल रही थी नागिन को बंद करने की साजिश? सामने आई अंदर की बात

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तो पहले से चल रही थी नागिन को बंद करने की साजिश? हाल ही में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बंद होने की खबर आई. जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 भी बंद होने वाला है. इसी बीच Naagin 7 को लेकर शो की एक हसीना ने चुप्पी तोड़ दी है. इस हसीना ने खुलासा किया है कि कैसे Naagin 7 के बंद होने की तारीख पहले ही तय हो गई थी. Naagin 7 की पोल खोलने वाली अदाकारा कोई और नहीं बल्कि भारिनी का किरदार निभाने वालीं ऐलिस कौशिक हैं. ऐलिस कौशक ने हाल ही में Naagin 7 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

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Naagin 7 को लेकर एकता कपूर का बड़ा ऐलान हाल ही में एकता कपूर ने ऐलान किया है कि उनका शो नागिन 7 बंद होने वाला है. Naagin 7 का आखिरी एपिसोड 7 जून को होने वाला है. ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

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ऐलिस कौशिक ने Naagin 7 को लेकर तोड़ी चुप्पी ऐलिस कौशिक ने बताया, नागिन 7 के केवल 30 एपिसोड ही आने थे. टीआरपी अच्छी होने की वजह से एकता कपूर ने थोड़े एपिसोड और बढ़ा दिए. वरना तो नागिन 7 कब का खत्म हो गया होता.

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Naagin 7 के फैंस को हो गई एक बात साफ इस खबर से एक बात तो साफ हो चुकी है कि एकता कपूर ने पहले ही तय तक लिया था कि नागिन 7 का क्या अंजाम होना है एकता ने तो अब केवल अनंता और आर्यमान को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

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Naagin 7 की कहानी का हुआ सत्यानाश Naagin 7 के फैंस का मानना है कि एकता कपूर ने शो की कहानी का सत्यानाश मार दिया है. जबरदस्ती लंबा खींचने के चक्कर में शो का मजा खत्म हो चुका है.

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टीआरपी में हुआ Naagin 7 का बुरा हाल नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी के शो Naagin 7 की रेटिंग के हाल चल रहे हैं. हाल ये है कि नागिन 7 को टॉप 10 में भी जगह नहीं बना मिल रही है.

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एकता कपूर ने शेयर की थी वीडियो बीते काफी समय से फैंस Naagin 7 की कहानी में अनंता और आर्यमान के मिलन का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच एकता कपूर ने एक वीडियो शेयर करके फैंस को एक और बड़ा सदमा दे दिया है.

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