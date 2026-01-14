Naagin 7 Set Photos: आर्यमान नहीं... करीबी होगा नागिन अनंता का हत्यारा, खूनी शादी में सामने आएगा ड्रैगन से भी बड़ा दुश्मन

नागिन 7 में होगा महायुद्ध, खूनी शादी में सामने आएगा दुश्मन
Naagin 7 BTS Photos: एकता कपूर का पॉपुलर सीरियल नागिन 7 शुरू होते ही छा गया है. इस शो के चंद ही एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं, लेकिन शो पहले ही हफ्ते में टीआरपी की लिस्ट में टॉप 3 में आ गया है. सीरियल में अनंतकुल की नागरानी अनंता की कहानी है, जो एक सिंपल सी लड़की है लेकिन वह कैसे नागिन बनेगी और कैसे अपने ही परिवार की मौत का बदला लेगी? ये आगे दिखाया जाएगा. शो में अनंता की बहन पूर्वी की शादी में खूनी खेल होगा. इस सीन के कई सारे प्रोमो सामने आ चुके हैं लेकिन अब शो की कुछ बीटीएस फोटोज आई हैं, जिसमें अनंता के असली दुश्मन का खुलासा होता दिख रहा है.