Naagin 7 Set Photos: आर्यमान नहीं... करीबी होगा नागिन अनंता का हत्यारा, खूनी शादी में सामने आएगा ड्रैगन से भी बड़ा दुश्मन

नागिन 7 में होगा महायुद्ध, खूनी शादी में सामने आएगा दुश्मन Naagin 7 BTS Photos: एकता कपूर का पॉपुलर सीरियल नागिन 7 शुरू होते ही छा गया है. इस शो के चंद ही एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं, लेकिन शो पहले ही हफ्ते में टीआरपी की लिस्ट में टॉप 3 में आ गया है. सीरियल में अनंतकुल की नागरानी अनंता की कहानी है, जो एक सिंपल सी लड़की है लेकिन वह कैसे नागिन बनेगी और कैसे अपने ही परिवार की मौत का बदला लेगी? ये आगे दिखाया जाएगा. शो में अनंता की बहन पूर्वी की शादी में खूनी खेल होगा. इस सीन के कई सारे प्रोमो सामने आ चुके हैं लेकिन अब शो की कुछ बीटीएस फोटोज आई हैं, जिसमें अनंता के असली दुश्मन का खुलासा होता दिख रहा है.

नागिन 7 में मंडप तक पहुंच जाएगी पूर्वी नागिन 7 में पूर्वी और रवीश की शादी का माहौल है, लेकिन इसमें नया ट्विस्ट आ गया है. परमीत पूर्वी को नागिन समझ लेता है और अब उसकी नजर पूर्वी पर होगी. इस पूरे ड्रामे के बीच पूर्वी और रवीश की शादी की रस्में मंडप तक पहुंच जाएंगी.

नागिन 7 में शुरू होगी खूनी खेल नागिन 7 में पूर्वी के पिता सूरी परिवार की असलियत जानने में लगे हैं और इसमें वह कामयाब भी हो जाते हैं, जिस वजह से ही सूरी परिवार के निशाने पर अनंता और पूर्वी का परिवार होगा. शादी में जैसे ही ये राज खुलेगा तो परमीत और उसका परिवार पूर्वी के परिवार पर हमला कर देगा. सबकी मौत बेहरमी से होगी. इस तस्वीर में अनंता की मां और भाई निशाने पर हैं.

पूर्वी की मौत से टूट जाएगी नागिन अनंता नागिन 7 की खूनी शादी में परमीत और उसका पूरा परिवार ही कातिल बन जाएगा. पूर्वी के परिवार को एक-एक करके मारा जाएगा. इस तस्वीर में पूर्वी मरी हुई दिख रही है और अनंता उसके पास रो रही है. अनंता ये देखकर टूट जाएगी.

पूर्वी के सामने बहन अनंता का नागिन वाला सच आएगा हालांकि, इस खूनी शादी में अनंता का सच पूर्वी के सामने आ जाएगा. पूर्वी पर हमला होगा लेकिन उससे पहले पूर्वी के पापा उसे नागिन के बारे में बता देंगे. पूर्वी को पता चल जाएगा कि उसकी बहन अनंता नागिन है. हालांकि, पूरा सूरी परिवार पूर्वी को नागिन समझ लेगा.

नागिन अनंता की होगी हत्या, इस खूनी शादी में नागिन अनंता पर भी हमला होगा. प्रोमो में दिखाया गया है कि नागिन पर हमला आर्यमान करेगा, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जो हर किसी को चौकाने वाली है. दावा है कि नागिन पर हमला आर्यमान नहीं बल्कि भरानी करने वाली है, जो नागिन की सगी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि नागिन भरानी ही अपनी नागरानी पर हमला करेगी.

नागिन अनंता की हत्या क्यों करेगी भरानी? रिपोर्ट में बताया गया है कि भरानी को पता है कि अनंता आर्यमान को पसंद करने लगी है और वह इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती है. इसी वजह से भरानी अनंता पर हमला कर देगी. अगर ये रिपोर्ट सच निकलती है तो शो मे में ढेर सारे ड्रामे होंगे.

