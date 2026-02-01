Naagin 7 Spoiler: आर्यमान को उसकी ही भाषा में जवाब देगी अनंता, पूरे खानदान को दिखाएगी 'नागिन' अवतार

नागिन 7 में अनंता की खुलने वाली है पोल
ईशा सिंह, नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में अनंता ने एक एक करके अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया है. 'नागिन 7' के बीते एपिसोड में अनंता ने मिनिस्टर की पत्नी को टपका दिया था. अब अनंता की नजर मिनिस्टर पर बनी हुई है. 'नागिन 7' में अब तक आपने देखा, अनंता अमीर लड़की बनकर आर्यमान के घर में घुस जाती है. एक ही हफ्ते में अनंता आर्यमान के बेस्टफ्रेंड को पटा लेती है. ऐसा होते ही आर्यमान की बहन की सगाई टूट जाती है. अब अनंता, आर्यमान के दोस्त से शादी करने में जुटी हुई है. हालांकि आर्यमान बार बार अनंता के रास्ते का रोड़ा बन रहा है. इसी बीच 'नागिन 7' की कहानी में आर्यमान कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से उसकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी.