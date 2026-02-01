Naagin 7 Spoiler: आर्यमान को उसकी ही भाषा में जवाब देगी अनंता, पूरे खानदान को दिखाएगी 'नागिन' अवतार

1/8





नागिन 7 में अनंता की खुलने वाली है पोल ईशा सिंह, नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में अनंता ने एक एक करके अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया है. 'नागिन 7' के बीते एपिसोड में अनंता ने मिनिस्टर की पत्नी को टपका दिया था. अब अनंता की नजर मिनिस्टर पर बनी हुई है. 'नागिन 7' में अब तक आपने देखा, अनंता अमीर लड़की बनकर आर्यमान के घर में घुस जाती है. एक ही हफ्ते में अनंता आर्यमान के बेस्टफ्रेंड को पटा लेती है. ऐसा होते ही आर्यमान की बहन की सगाई टूट जाती है. अब अनंता, आर्यमान के दोस्त से शादी करने में जुटी हुई है. हालांकि आर्यमान बार बार अनंता के रास्ते का रोड़ा बन रहा है. इसी बीच 'नागिन 7' की कहानी में आर्यमान कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से उसकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी.

अनंता का वीडियो दिखाएगा आर्यमान नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, आर्यमान मौका मिलते ही अपने परिवार को अनंता का वीडियो दिखा देगा. इस वीडियो में अनंता की परछाई नजर आने वाली है.

परिवार को भड़काने की कोशिश करेगा आर्यमान अनंता की परछाई में नागिन को देखकर परिवार के लोग बहुत से सवाल पूछने वाले हैं. आर्यमान भी साबित करने की कोशिश करेगा कि अनंता कुछ तो छिपा रही है.

अनंता बताएगी परिवार को सच अनंता परिवार के सामने दावा करेगी कि वो एक नागिन है. ये बात सुनकर परिवार के लोगों को सदमा लग जाएगा. वहीं आर्यमान का दिल ये बात सुनकर बहुत खुश होने वाला है.

परिवार की आंख में धूल झोंकेगी अनंता खुद को नागिन बताने के बाद अनंता ऐसा पलटा मारेगी जिसकी वजह से आर्यमान बुरा फंस जाएगा. अनंता यकीन दिलवा देगी कि वो एक नागिन नहीं है और आर्यमान को गलतफहमी हो रही है.

2 दिनों में ही शादी करेगी अनंता आर्यमान की हरकतें देखकर अनंता का पारा हाई होने वाला है. वो 2 ही दिनों में शादी करने का फैसला करने वाली है. ऐसा होते ही आर्यमान अनंता की शादी को रोकने निकल जाएगा.

शादी के मंडप में होगी बड़ी हेराफेरी शादी के मंडप में आर्यमान बड़ी हेराफेरी करने वाला है. खबर है कि आर्यमान अपने ही बेस्टफ्रेंड को गायब करने वाला है. आर्यमान अपने दोस्त की बजाय खुद ही मंडप में बैठने वाला है.

