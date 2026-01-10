Naagin 7 Spoiler: मिनिस्टर की पत्नी संग रंगे हाथ पकड़ा जाएगा रवीश, खून की नदियां बहाएगा...

नागिन 7 में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा
नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी के सुपरहिट नागिन 7 में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. नागिन 7 की कहानी को मजेदार बनाने के लिए एकता कपूर और उनकी टीम खूब मेहनत कर रही है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, पूर्वी पर एक भेड़िया हमला कर देता है. इस हमले में अनंता का भाई घायल हो जाता है. वहीं पूर्वी अपनी जान बचाकर भागती है. इसी बीच पूर्वी नागिन अवतार में आ जाती है. नागिन बनकर पूर्वी भेड़िये को मार देती है. हालांकि इस घटना के बारे में पूर्वी सब कुछ भूलने वाली है. उसे याद नहीं रहेगा कि कैसे उसने खुद की जान नागिन बनकर बचाई थी. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.