Naagin 7 Spoiler: मिनिस्टर की पत्नी संग रंगे हाथ पकड़ा जाएगा रवीश, खून की नदियां बहाएगा...

नागिन 7 में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी के सुपरहिट नागिन 7 में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. नागिन 7 की कहानी को मजेदार बनाने के लिए एकता कपूर और उनकी टीम खूब मेहनत कर रही है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, पूर्वी पर एक भेड़िया हमला कर देता है. इस हमले में अनंता का भाई घायल हो जाता है. वहीं पूर्वी अपनी जान बचाकर भागती है. इसी बीच पूर्वी नागिन अवतार में आ जाती है. नागिन बनकर पूर्वी भेड़िये को मार देती है. हालांकि इस घटना के बारे में पूर्वी सब कुछ भूलने वाली है. उसे याद नहीं रहेगा कि कैसे उसने खुद की जान नागिन बनकर बचाई थी. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

अनंता के पिता के सामने आएगा सच अनंता के पिता को पता चलेगा कि उसकी बेटी किसी के बच्चे की नाजायज मां बनने वाली है. ऐसे में अनंता का पूरा परिवार रवीश के घर जाने वाला है. यहां जाकर सबको सदमा लग जाएगा.

मिनिस्टर की पत्नी संग रंगे हाथ पकड़ा जाएगा रवीश मिनिस्टर रवीश को उसकी पत्नी के साथ रंगे हाथ पकड़ने वाला है. ऐसे में मिनिस्टर रवीश के बाप को बर्बाद करने की धमकी देगा. ऐसे में रवीश का बाप दावा करेगा कि उसके बेटे की एक गर्लफ्रेंड है.

रवीश और अनंता का रिश्ता होगा पक्का नागिन 7 की कहानी में आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली है. मिनिस्टर के डर से रवीश और अनंता का रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा. ये बात सुनकर आर्यमान बहुत खुश होने वाला है.

नागिन 7 में बदलेगा पूर्वी का अंदाज पूर्वी आर्यमान के घर में ही रंग बदलना शुरू कर देगी. पूर्वी को समझ में आ जाएगा कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है. शादी की रस्मों में पूर्वी खुद को छिपाने की मदद करने वाली है.

दुश्मनों को लगेगा नागिन का पता आर्यमान के पिता को पता चल जाएगा कि पूर्वी एक नागिन है. ऐसे में नागिन की रक्षा करने वाली नागिनें उसकी मदद करने वाली हैं. आर्यमान के पिता को पूर्वी कहीं नहीं मिलेगी.

अनंता के पिता को होगा शक आर्यमान के पिता पर अनंता के पिता को शक हो जाएगा. उसे लगेगा कि आर्यमान के पिता के पिता को वो जानता है जो कि किसी जमाने में उसका पड़ोसी हुआ करता था. अनंता के पिता अपनी पत्नी को याद दिलाएगा कि कैसे उसके पड़ोसी का परिवार रातों रात गायब हो गया था.

