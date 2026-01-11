Naagin 7 Spoiler: एक बेवकूफी के चलते बेमौत मारा जाएगा अनंता का पूरा खानदान, शादी का मंडप बनेगा श्मशान घाट

1/8





नागिन 7 में शुरू होगा मौत का तांडव प्रियंका चहार चौधरी नमिक पॉल, ईशा सिंह का शो नागिन 7 इस समय टीआरपी में धमाल मचा रहा है. इस शो में पूर्वी की जिंदगी तेजी से बदल रही है. हालांकि अब तक भी उसे समझ नहीं आया है कि वो एक नागिन है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, मिनिस्टर की पत्नी के साथ रवीश पकड़ा जाता है. खुद को बचाने के लिए रवीश का बाप उसकी शादी अनंता के साथ करने का फैसला करता है. वहीं नागिनें पूर्वी को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो एक नागिन है. आर्यमानअपने भाई की शादी की खबर सुनकर काफी खुश होता है. वहीं परमीत पर अनंता के पिता को शक हो जाता है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है जिसकी वजह से कहानी में कई मौतें होने वाली हैं.

अपने बॉस के नाम की मेहंदी लगाएगी पूर्वी अनंता की मेहंदी की रस्म में पूर्वी भी मेहंदी लगाती है, इस दौरान पूर्वी को अपने बॉस की याद आती है. पूर्वी खुली आंख से सपना देखती है कि आर्यमान ने उसे प्रपोज कर दिया है.

पूर्वी को बेवकूफ बनाएंगे आर्यमान के कजिन्स इस दौरान आर्यमान के कजिन्स उसके फोन से पूर्वी को मैसेज करेंगे. वो लिखेंगे कि आर्यमान को पूर्वी से प्यार हो गया है. छत पर जाते ही पूर्वी भी आर्यमान के सामने प्यार का इजहार कर देगी.

टूटेगा नागरानी का दिल जल्द ही आर्यमान पूर्वी को बताएगा कि कैसे उसे बेवकूफ बनाया गया है. पूर्वी भी बात को घुमाने की कोशिश करने वाली है. ऐसे में आर्यमान के कजिन्स पूर्वी की खूब मजाक बनाने वाले हैं.

जमाने के समाने नागिन बनेगी पूर्वी घर में आए सपेरे को शक हो जाएगा कि पूर्वी या अनंता में से कोई एक नागिन है. ऐसे में ये सपेरा शादी की रस्मों में बीन बजाना शुरू कर देगा. बीन की धुन पर पूर्वी नागिन रुप में आने लग जाएगी.

गलतफहमी का शिकार होगा परमीत नागिनें सही समय पर पूर्वी को अपने साथ ले जाएंगे. इस दौरान पूर्वी की केंचुली अनंता के हाथ पर लग जाएगी. परमीत को लगेगा कि अनंता ही नागिन है. ऐसे में वो अनंता को सबक सिखाने का फैसला करने वाला है.

अनंता और पूर्वी के परिवार को खत्म करेगा परमीत शादी के मंडप में पूर्वी का बाप सबके सामने परमीत की पोल खोलकर रख देगा. ऐसे में परमीत और उसके साथी अनंता पूर्वी के परिवार की जान लेने वाले हैं. अनंता और उसके बच्चे की मंडप में मौत हो जाएगी.

