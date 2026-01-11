Naagin 7 Spoiler: एक बेवकूफी के चलते बेमौत मारा जाएगा अनंता का पूरा खानदान, शादी का मंडप बनेगा श्मशान घाट

नागिन 7 में शुरू होगा मौत का तांडव
प्रियंका चहार चौधरी नमिक पॉल, ईशा सिंह का शो नागिन 7 इस समय टीआरपी में धमाल मचा रहा है. इस शो में पूर्वी की जिंदगी तेजी से बदल रही है. हालांकि अब तक भी उसे समझ नहीं आया है कि वो एक नागिन है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, मिनिस्टर की पत्नी के साथ रवीश पकड़ा जाता है. खुद को बचाने के लिए रवीश का बाप उसकी शादी अनंता के साथ करने का फैसला करता है. वहीं नागिनें पूर्वी को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो एक नागिन है. आर्यमानअपने भाई की शादी की खबर सुनकर काफी खुश होता है. वहीं परमीत पर अनंता के पिता को शक हो जाता है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है जिसकी वजह से कहानी में कई मौतें होने वाली हैं.