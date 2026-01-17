Naagin 7 Spoiler: बदला लेने के लिए अपनी कब्र से बाहर निकलेगी अनंता, बनेगी अपने ही कातिल की दुल्हनिया

1/8





नागिन 7 में शुरू होगा बदले का खेल नागिन 7 ने आते ही टीआरपी की दुनिया में धाक जमानी शुरू कर दी है. प्रियंका चहार चौधरी, नमिक पॉल और ईशा सिंह का शो में ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि लोग अपना रिमोट ही बदला भूल जाते हैं. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, परिवार के लोग रवीश की शादी पक्की कर देते हैं. वहीं आर्यमान के कजिन्स उसके साथ एक प्रैंक करते हैं. इस प्रैंक में फंसकर पूर्वी आर्यमान के सामने प्यार का इजहार कर देती है. सच जानने के बाद पूर्वी का दिल टूट जाता है. वहीं परिवार के लोग अनंता की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं. शादी की वजह से रवीश का मुंह बन जाता है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

अनंता के सामने आएगा पूर्वी का सच नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शादी के ठीक पहले अनंता को पता चल जाएगा कि उसकी बहन आर्यमान को अपना दिल दे बैठी है. ये बात सुनते ही अनंता पूर्वी को आर्यमान से दूर रहने के लिए कहने वाली है.

शादी के मंडप में पुलिस बुलाएगा अनंता का बाप अनंता की शादी को रोकने के लिए उसका बाप पुलिस बुलाने वाला है. शादी की रस्में शुरू होते ही पुलिस घर में आ जाएगी. ऐसे में आर्यमान के बाप को भी सारी बात पता चल जाएगी.

अनंता के परिवार की होने वाली है मौत आर्यमान का पूरा परिवार मिलकर अनंता के परिवार को जान से मारने वाला है. मारने से पहले ये आदमी अनंता के परिवार को अपने प्लान के बारे में बताने वाला है. अनंता को तो उसका होने वाला पति ही मार डालेगा.

पूर्वी को अपने हाथों से मारेगा आर्यमान पूर्वी अपनी जान बचाकर आर्यमान के पास जाएगी. आर्यमान पूर्वी को गले लगाकर चाकू घोप देगा. आर्यमान पूर्वी को बताएगा कि वो भी इसी परिवार का हिस्सा है. आर्यमान पूर्वी को छत से फेंक देगा.

महाकुंभ को तबाह करने का प्लान बनाएगा आर्यमान का बाप

अनंता बनकर कब्र से बाहर निकलेगी पूर्वी

