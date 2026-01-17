Naagin 7 Spoiler: बदला लेने के लिए अपनी कब्र से बाहर निकलेगी अनंता, बनेगी अपने ही कातिल की दुल्हनिया

नागिन 7 में शुरू होगा बदले का खेल
नागिन 7 ने आते ही टीआरपी की दुनिया में धाक जमानी शुरू कर दी है. प्रियंका चहार चौधरी, नमिक पॉल और ईशा सिंह का शो में ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि लोग अपना रिमोट ही बदला भूल जाते हैं. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, परिवार के लोग रवीश की शादी पक्की कर देते हैं. वहीं आर्यमान के कजिन्स उसके साथ एक प्रैंक करते हैं. इस प्रैंक में फंसकर पूर्वी आर्यमान के सामने प्यार का इजहार कर देती है. सच जानने के बाद पूर्वी का दिल टूट जाता है. वहीं परिवार के लोग अनंता की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं. शादी की वजह से रवीश का मुंह बन जाता है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.