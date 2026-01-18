Naagin 7 Spoiler: कौन है ये छलावा... आर्यमान नहीं बल्कि इस शख्स ने ली थी अनंता की जान, खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा राज

नागिन 7 में शुरू होगा एक नया महासंग्राम
नागिन 7 को हिट बनाने के लिए एकता कपूर बहुत मेहनत कर रही हैं. यही वजह है जो ईशा सिंह, नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी के शो में ताबड़तोड़ ट्विस्ट आ रहे हैं. तीन हफ्तों में ही इस शो ने टीआरपी लिस्ट को हिलाकर रख दिया है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, अनंता और पूर्वी को आर्यमान का परिवार मार देता है. अनंता का बाप भी दुश्मनों की पोल खोलने के चक्कर में मारा जाता है. दुश्मन देश के लोग पहली बार जमाने के सामने अपनी पहचान बताते हैं. इस दौरान पूर्वी और अनंता के परिवार की लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से अनंता की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी.