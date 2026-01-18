Naagin 7 Spoiler: कौन है ये छलावा... आर्यमान नहीं बल्कि इस शख्स ने ली थी अनंता की जान, खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा राज

1/8





नागिन 7 में शुरू होगा एक नया महासंग्राम नागिन 7 को हिट बनाने के लिए एकता कपूर बहुत मेहनत कर रही हैं. यही वजह है जो ईशा सिंह, नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी के शो में ताबड़तोड़ ट्विस्ट आ रहे हैं. तीन हफ्तों में ही इस शो ने टीआरपी लिस्ट को हिलाकर रख दिया है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, अनंता और पूर्वी को आर्यमान का परिवार मार देता है. अनंता का बाप भी दुश्मनों की पोल खोलने के चक्कर में मारा जाता है. दुश्मन देश के लोग पहली बार जमाने के सामने अपनी पहचान बताते हैं. इस दौरान पूर्वी और अनंता के परिवार की लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से अनंता की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी.

अनंता की बचने वाली है जान नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनंता भरी बारिश में बचने वाली है. महादेव के आशीर्वाद से नागिन अपनी ही कब्र से उठकर बाहर आने वाली है. ऐसा होते ही सब लोग घबरा जाएंगे.

कब्र से सीधा महाकुंभ पहुंचेगी अनंता अपने दुश्मनों का प्लान खराब करने के लिए अनंता कब्र से सीधा महाकुंभ पहुंचने वाली है. यहां पर अनंता दुश्मन देश के लोगों को मार डालेगी कि जो आरडीएक्स लगाने निकलेंगे.

आते ही अपने दुश्मनों का प्लान तबाह करेगी अनंता अनंता बड़ ही शातिर तरीके से अपने एक एक दुश्मन को ठिकाने लगाने वाली है. अनंता खुद दुश्मनों को फोन करके बताएगी कि उसके आदमियों की गाड़ी नदी में गिर गई है.

गम के सार में डूबेगा आर्यमान अपनी असिस्टेंट के जाने के बाद आर्यमान और भी बुरी तरह से टूटने वाला है. आर्यमान नेशनल टीवी पर दावा करेगा कि उसके घर को एक लुटेरी दुल्हन लूटकर ले गई. ये बात आर्यमान अनंता और पूर्वी के लिए कहेगा.

ड्रैगन से होने वाली है अनंता की लड़ाई अपने आदमियों के मरते ही आर्यमान का बाप बौखला जाएगा. वो अपने ड्रैगन को महाकुंभ में भेजने वाला है. नागिन सही समय पर आकर दुश्मनों के ड्रैगन की जान ले लेगी.

सामने आएगा अनंता का असली दुश्मन इसी बीच आर्यमान अपने असली बॉस से मिलने जाएगा. ये आदमी लाल रंग के अटपटे कपड़े पहनकर सब पर हुक्म चलाने वाला है. ये आदमी नागमणि हासिल करने की कसम खाने वाला है.

