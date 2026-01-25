Naagin 7 Spoiler: अपने बाप के 'कातिल' को क्यों पापा बुलाता है आर्यमान? जल्द खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा राज

नागिन 7 में शुरू होगा बदले का नया खेल
प्रियंका चहार चौधरी के शो 'नागिन 7' में इस समय बवाल मचा हुआ है. पूर्वी ने भेष बदलर फिर से सूरी परिवार में एंट्री कर ली है. इस बार पूर्वी ने किसी और को अपने प्यार के जाल में फंसाया है. वहीं नागमणी हासिल करने के लिए पूरा सूरी परिवार पागल हो चुका है. जैसे ही परिवार के लोगों को पूर्वी की खान के बारे में पता चलता है वैसे ही परिवार के लोग उसे अपना लेते हैं. परिवार के लोग नागमणि को हासिल करने के लिए नया प्लान बनाते हैं. वहीं पूर्वी अपने परिवार की मौत का मातम मनाती है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. चलिए जानते हैं कि 'नागिन 7' की कहानी में आगे क्या होने वाला है.