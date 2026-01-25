Naagin 7 Spoiler: अपने बाप के 'कातिल' को क्यों पापा बुलाता है आर्यमान? जल्द खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा राज

1/8





नागिन 7 में शुरू होगा बदले का नया खेल प्रियंका चहार चौधरी के शो 'नागिन 7' में इस समय बवाल मचा हुआ है. पूर्वी ने भेष बदलर फिर से सूरी परिवार में एंट्री कर ली है. इस बार पूर्वी ने किसी और को अपने प्यार के जाल में फंसाया है. वहीं नागमणी हासिल करने के लिए पूरा सूरी परिवार पागल हो चुका है. जैसे ही परिवार के लोगों को पूर्वी की खान के बारे में पता चलता है वैसे ही परिवार के लोग उसे अपना लेते हैं. परिवार के लोग नागमणि को हासिल करने के लिए नया प्लान बनाते हैं. वहीं पूर्वी अपने परिवार की मौत का मातम मनाती है. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. चलिए जानते हैं कि 'नागिन 7' की कहानी में आगे क्या होने वाला है.

अपनी नई चाल चलेगी पूर्वी नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पूर्वी बाकी नागिनों से साथ मिलकर सारे लोगों पर नजर रखना शुरू कर देगी. सबसे पहले पूर्वी घर की औरतों पर हमला करेगी. एक साथ घर में 2 मौते होने वाली हैं.

मिनिस्टर की पत्नी को मारेगी नागरानी पूर्वी मौका मिलते ही मिनिस्टर की जवान पत्नी की जान लेने वाली है. जिसने उसकी बहन की लव लाइफ तबाह की थी. पूर्वी बड़ी बेदर्दी से मिनिस्टर की पत्नी को मार डालेगी.

सगाई के बंधन में बंधने वाली है पूर्वी बदला लेते लेते पूर्वी अपने ही दुश्मन के बेटे के साथ सगाई करने वाली है. इस दौरान पूर्वी अपना पहला प्यार आर्यमान याद आएगा. वहीं आर्यमान भी इस सगाई को रोकने की कोशिश करने वाला है.

आर्यमान पर डोरे डालना शुरू करेगी पूर्वी पूर्वी भी मौके का फायदा उठाने वाली है. जल्द ही पूर्वी बदला लेने के लिए आर्यमान पर डोरे डालने वाली है. पूर्वी की ये हरकतें आर्यमान को समझ ही नहीं आएंगी.

पूर्वी की तरफ खींचा चला जाएगा आर्यमान पूर्वी को देखकर आर्यमान को भी एक कनेक्शन फील होने वाला है. आर्यमान को लगेगा कि वो जैसे पूर्वी को जानता है. इस दौरान पूर्वी के सामने आर्यमान का एक सच सामने आएगा.

आर्यमान का खुलेगा राज पूर्वी को पता चलेगा कि आर्यमान सूरी परिवार का आसली वारिस नहीं है. सालों पहले देश के दुश्मनों ने सूरी परिवार की जान लेकर आर्यमान के घर पर कब्ज कर लिया था.

