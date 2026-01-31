Naagin 7 Spoiler: इंतकाम लेने से पहले सच उगलेगी अनंता, लगाएगी अपने कातिल के नाम का सिंदूर

नागिन 7 में मचने वाला है हंगामा
नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी के शो 'नागिन 7' में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनंता अपना रुप बदलकर वापस आ चुकी है. अपने दुश्मनों के बीच रहकर अनंता चालाकी चल रही है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, विक्रम का परिवार उसकी शादी की तैयारी में जुट जाता है. वहीं दूसरी तरफ अनंता मिनिस्टर की पत्नी को मार देती है. वहीं मिनिस्ट पर भी अनंता हमला कर देती है. दूसरी तरफ अनंता को सबक सिखाने के लिए आर्यमान उसकी जासूसी करने लगता है. आर्यमान सबको बताता है कि अनंता एक नंबर की झूठी है. वहीं अनंता तान्या मित्तल की तरह अपने रुपए पैसे का रौब दिखाती है. इसी बीच 'नागिन 7' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.