Naagin 7 Spoiler: इंतकाम लेने से पहले सच उगलेगी अनंता, लगाएगी अपने कातिल के नाम का सिंदूर

1/8





नागिन 7 में मचने वाला है हंगामा नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी के शो 'नागिन 7' में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनंता अपना रुप बदलकर वापस आ चुकी है. अपने दुश्मनों के बीच रहकर अनंता चालाकी चल रही है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, विक्रम का परिवार उसकी शादी की तैयारी में जुट जाता है. वहीं दूसरी तरफ अनंता मिनिस्टर की पत्नी को मार देती है. वहीं मिनिस्ट पर भी अनंता हमला कर देती है. दूसरी तरफ अनंता को सबक सिखाने के लिए आर्यमान उसकी जासूसी करने लगता है. आर्यमान सबको बताता है कि अनंता एक नंबर की झूठी है. वहीं अनंता तान्या मित्तल की तरह अपने रुपए पैसे का रौब दिखाती है. इसी बीच 'नागिन 7' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.

2/8





आर्यमान को अपने जाल में फंसाएगी अनंता नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मौका मिलते ही अनंता आर्यमान पर डोरे डालने वाली है. आर्यमान अनंता की हरकतें देखकर घबरा जाएगा. आर्यमान दावा करेगा कि वो अनंता को नहीं छोड़ेगा.

3/8





आर्यमान को सच बताने वाली है अनंता आर्यमान अनंता के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाला है. ऐसे में आर्यमान को अनंता भी सच बताएगी. हालांकि आर्यमान को अनंता की किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा.

Advertisement

4/8





अनंता को रोकने का प्लान बनाएगा आर्यमान आर्यमान अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करने वाला है. आर्यमान की पूरे परिवार में कोई नहीं सुनेगा. ऐसे में आर्यमान साजिश रचने की तैयारी करने वाला है.

5/8





शादी के मंडप में आर्यमान करेगा हेराफेरी आर्यमान अनंता के साथ शादी करने का प्लान बनाने वाला है. ऐसे में आर्यमान शादी के मंडप से अपने दोस्त को गायब करने वाला है. ये होते ही अनंता अपनी चाल चल देगी.

6/8





दुश्मन के नाम का सिंदूर लगाएगी अनंता शादी के मंडप में अनंता आर्यमान के नाम का सिंदूर लगाने वाली है. ये काम करने से पहले अनंता अपने मंगेतर की जान ले लेगी. आर्यमान भी अनंता को खूनी बताने वाला है.

Advertisement

7/8





आर्यमान का होने वाला है हाल खराब जल्द ही आर्यमान की हालत खराब होने वाली है. अनंता के नखरे उठाते उठाते आर्यमान पागल हो जाएगा. वहीं अनंता धीरे धीरे अपने ही कातिल को पसंद करने लग जाएगी.

8/8



