Naagin 7 Spoiler: अपने बॉस ही बॉस पर लट्टू होगी पूर्वी, रमेश के नाजायज बच्चे की मां बनेगी...

1/8





नागिन 7 में मचने वाला है बवाल नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी के शो नागिन 7 में इस समय एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. पूर्वी की नागिन की ताकत अब दिखने लगी है. हालांकि पूर्वी को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है. सीरियल नागिन 7 में जल्द ही पूर्वी को इस बात का एहसास होगा कि वो एक आम लड़की नहीं है. सीरियल नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पूर्वी सामान रखने के लिए आउटहाउस जाएगी. यहां पर एक लड़का बालकनी से गिरने लगेगा. इस लड़के की जान बचाने के लिए पूर्वी अपनी जान खतरे में डाल देगी. अचानक ही पूर्वीबालक से नीच जमीन पर गिर जाएगी. हालांकि नागिन होने की वजह से पूर्वी को कुछ नहीं होगा. ये बात जानकर पूर्वी को सदमा लग जाएगा. इसी बीच सीरियल नागिन 7 की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.

2/8





अपने बॉस के साथ डांस करेगी पूर्वी सीरियल नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में पूर्वी को आर्यमान के साथ डांस करने को मिलने वाला है. पूर्वी डांस करते समय एहसास करेगी कि वो नीचे नहीं गिर रही है. पूर्वी को समझ ही नहीं आएगा कि उसके शरीर को आखिर क्या हुआ है.

3/8





अपने बॉस को दिल दे बैठेगी पूर्वी डांस करते समय पूर्वी को इस बात का एहसास होगा कि वो अपने ही बॉस को पसंद करने लग गई है. वहीं फोन आते ही आर्यमान पूरी पार्टी में पूर्वी को छोड़कर चला जाएगा. जिसके बाद आर्यमान खूब शराब पीएगा.

Advertisement

4/8





रमेश का सच जान जाएगी पूर्वी आर्यमान को शराब पीते देखकर पूर्वी को बहुत बुरा लगेगा. इस दौरान पूर्वी को पता चलेगा कि रमेश अनंता को धोखा दे रहा है. जब पूर्वी रमेश से ये बात पूछने जाएगा तो वो उसे धक्का दे देगा.

5/8





अनंता को सच बताएगी पूर्वी पूर्वी को जमीन पर देखकर अनंता घबरा जाएगी. रोते हुए पूर्वी रमेश के बारे में अनंता को बताएगी. ऐसे में अनंता भी खुलासा करेगी कि वो शादी से पहले ही रमेश के बच्चे की मां बनने वाली है.

6/8





रमेश की बैंड बजाएगा आर्यमान पूर्वी ये बात आर्यमान को बताने वाली है. ये बात जानकर आर्यमान अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेगा. ऐसे में रमेश एक के बाद एक झूठ बोलने वाला है. वो अपने बाप को भी बेवकूफ बनाएगा.

Advertisement

7/8





अनंता और पूर्वी पर होने वाला है हमला रमेश की पोल खुलते ही उसका बाप अनंता और पूर्वी की जान लेने की कोशिश करने वाला है. अनंता और पूर्वी के परिवार पर एक भेड़िया हमला करने वाला है. इस हमले में उनके परिवार की मौत हो जाएगी.

8/8



