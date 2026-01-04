Naagin 7 Spoiler: अपने बॉस ही बॉस पर लट्टू होगी पूर्वी, रमेश के नाजायज बच्चे की मां बनेगी...

नागिन 7 में मचने वाला है बवाल
नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी के शो नागिन 7 में इस समय एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. पूर्वी की नागिन की ताकत अब दिखने लगी है. हालांकि पूर्वी को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है. सीरियल नागिन 7 में जल्द ही पूर्वी को इस बात का एहसास होगा कि वो एक आम लड़की नहीं है. सीरियल नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पूर्वी सामान रखने के लिए आउटहाउस जाएगी. यहां पर एक लड़का बालकनी से गिरने लगेगा. इस लड़के की जान बचाने के लिए पूर्वी अपनी जान खतरे में डाल देगी. अचानक ही पूर्वीबालक से नीच जमीन पर गिर जाएगी. हालांकि नागिन होने की वजह से पूर्वी को कुछ नहीं होगा. ये बात जानकर पूर्वी को सदमा लग जाएगा. इसी बीच सीरियल नागिन 7 की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.