  • Naagin 7 Spoiler: नफरत में अंधा होकर अपने ही दोस्त की पीठ में छुर्रा घोंपेगा आर्यमान, करेगा जलालत की सारी हदें पार