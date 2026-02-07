Naagin 7 Spoiler: नफरत में अंधा होकर अपने ही दोस्त की पीठ में छुर्रा घोंपेगा आर्यमान, करेगा जलालत की सारी हदें पार

1/8





नागिन 7 में अनंता की खुलने वाली है पोल नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी और ईशा सिंह के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में अनंता आर्यमान के घर में घुस चुकी है. आर्यमान के अलावा किसी को नहीं पता है कि अनंता आखिर क्या चाहती है. 'नागिन 7' में अब तक आपने देखा, आर्यमान अपने बेस्टफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, हालांकि आर्यमान साबित नहीं कर पाता है कि अनंता कौन है. वहीं दूसरी तरफ आर्यमान का दोस्त अगले ही दिन शादी करने का ऐलान कर देता है. ऐसे में आर्यमान की बहन भी परेशान हो जाती है. वहीं अनंता अपनी अगली चाल की तैयारी करती है. इसी बीच आर्यमान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा जिसकी वजह से ागिन 7 की कहानी बदल जाएगी.

2/8





अनंता को रोकने की कोशिश करेगा आर्यमान नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, आर्यमान कसम खाएगा कि वो किसी भी हाल में अपने दोस्त और अनंता की शादी नहीं होने देगा. ऐसे में आर्यमान एक तगड़ा प्लान बनाएगा.

3/8





अपने दोस्त को धोखा देगा आर्यमान मौका पाते ही आर्यमान अपने दोस्त को ही शादी के मंडप से गायब करने वाला है. अपने दोस्त की बजाय आर्यमान खुद अनंता के साथ शादी करने बैठ जाएगा. ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगी.

Advertisement

4/8





बदला लेने निकलेगी अनंता आर्यमान की चाल से अनजान अनंता भी बदला लेने के लिए निकलने वाली है. अनंता शादी का तोड़ा पहनते हुए अपने परिवार और अपनी मौत याद करने वाली है.

5/8





शादी के बाद खुलेगी आर्यमान की पोल शादी के बाद आर्यमान की पोल खुलने वाली है. परिवार के लोग मंडप में आर्यमान को सेहरा हटाने के लिए कहेंगे. आर्यमान की शक्ल देखकर अनंता को सदमा लगने वाला है.

6/8





अनंता को लगने वाला है सदमा अनंता को भी समझ नहीं आएगा कि उसका दूल्हा कैसे बदल गया. शादी के मंडप में अनंता खूब हंगामा खड़ा करने वाली है. इस दौरान आर्यमान फिर से अनंता को गलत बताएगा.

Advertisement

7/8





आर्यमान की जान लेने की कोशिश करेगी अनंता शादी के बाद अनंता सबस पहले अपने पति आर्यमान को ही अपना शिकार बनाने वाली है. आर्यमान को अनंता मारने की कोशिश करने वाली है. हालांकि अनंता ऐसा कर नहीं पाएगी.

8/8



