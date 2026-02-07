Naagin 7 Spoiler: नफरत में अंधा होकर अपने ही दोस्त की पीठ में छुर्रा घोंपेगा आर्यमान, करेगा जलालत की सारी हदें पार

नागिन 7 में अनंता की खुलने वाली है पोल
नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी और ईशा सिंह के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में अनंता आर्यमान के घर में घुस चुकी है. आर्यमान के अलावा किसी को नहीं पता है कि अनंता आखिर क्या चाहती है. 'नागिन 7' में अब तक आपने देखा, आर्यमान अपने बेस्टफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, हालांकि आर्यमान साबित नहीं कर पाता है कि अनंता कौन है. वहीं दूसरी तरफ आर्यमान का दोस्त अगले ही दिन शादी करने का ऐलान कर देता है. ऐसे में आर्यमान की बहन भी परेशान हो जाती है. वहीं अनंता अपनी अगली चाल की तैयारी करती है. इसी बीच आर्यमान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा जिसकी वजह से ागिन 7 की कहानी बदल जाएगी.