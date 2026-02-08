Naagin 7 Spoiler: अपने दुश्मन के सीने में खंजर नहीं उतार पाएगी अनंता, बदले की राह पर लड़खड़ाएंगे कदम

1/8





नागिन 7 में अनंता को होगा प्यार का एहसास नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में एक बार फिर से शादी का मंडप सज चुका है. अनंता अपना बदला लेने के लिए आर्यमान से शादी कर चुकी है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, अनंता शादी के फोरों के बीच में वॉशरुम जाती है. इसी बीच परिवार के लोग आर्यमान को दूल्हा बनाकर खड़ा कर देते हैं. शादी के बाद अनंता को पता चलता है कि वो आर्यमान की दुल्हन बन गई है. आर्यमान शादी के बाद शराब पीता है. वहीं दूसरी तरफ अनंता के शरीर से केंचुली उतरने लगती है. शराब के नशे में आर्यमन को अनंता में अपनी एक्स दिखाई देती है. इस दौरा अनंता आर्यमान की जान बचाएगी. इसी बीच आर्यमान और अनंता की कहानी में एक और बदलाव आने वाला है.

2/8





होश में आते ही बौखलाएगा आर्यमान नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनंता आर्यमान को घर ले जाएगी. घर में सुबह होते ही आर्यमान को होश आएगा. आर्यमान याद करने की कोशिश करेगा कि वो अपे घर वापस कैसे आया.

3/8





अपने नागिन लुक में आएगी अनंता अनंता एक बार फिर से अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए प्लान बनाने वाली है. अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अनंता एक बार फिर से नागिन का अवतार लेने वाली है.

Advertisement

4/8





आर्यमान को लगने वाली है भनक अनंता को चोरी पकड़ने के चक्कर में आर्यमान एक गुफा में पहुंच जाएगा. यहां पर आर्यमान को पता चलेगा कि उसने एक नागिन से शादी कर ली है. ये बात जानकर आर्यमान को सदमा लग जाएगा.

5/8





आर्यमान की जान लेने की कोशिश करेगी अनंता अनंता को समझ आ जाएगा कि उसकी पोल खुल गई है. ऐसे में अनंता आर्यमान की जान लेने की कोशिश करने वाली है. अनंता खंजर के साथ आर्यमान पर हमला कर देगी.

6/8





अंनता का होने वाला है दिमाग खराब अनंता को समझ नहीं आएगा कि वो आर्यमान की जान क्यों नहीं ले पा रही है. वहीं आर्यमान के मन में भी अनंता को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाएगा.

Advertisement

7/8





अपने दोस्त का दुश्मन बनेगा आर्यमान अनंता को हासिल करने के लिए आर्यमान का बेस्टफ्रेंड उसे परेशान करने वाला है. ऐसे में आर्यमान भी अपने दोस्त के साथ दुश्मनी करने वाला है. इन दोनों की वजह से घर में हंगामा मचेगा.

8/8



