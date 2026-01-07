Naagin 7 Upcoming 7 Twist: दुश्मनों के सामने खुलेगा नागिन का राज, ड्रैगन मचाएगा तबाही; शो में धमाका करेंगे ये 7 ट्विस्ट

1/8





नागिन 7 में आएंगे ये तूफान, मचेगा कोहराम Naagin 7 Upcoming 7 Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 शुरू हो चुका है और पहले एपिसोड से ही इस शो ने फैंस का दिल जीत लिया. नागिन दो वीकेंड पर आ चुका है. यानी शो के अब तक चार एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं और हर एपिसोड में नागिन और उससे जुड़े लोग तबाही के करीब जाते दिख रहे हैं. ड्रैगन को दिखा दिया गया है और अब ड्रैगन इंसान के भेष में कैसे एंट्री लेगा? ये अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि नागिन और उससे जुडे़ लोगों की जिंदगी में अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या ड्रामे होते हैं.

अनंता नागरानी पर कहर बनकर टूटेगी परेशानी नागिन 7 में अनंता नागिन को अपनी शक्तियां मिल चुकी हैं और अब उसके दुश्मन अपनी फौज में एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जो नागिन का पता लगाने आया है. ये शख्स आसपास के माहौल से ही समझ जाएगा कि नागिन आसपास ही है. हालांकि, अभी तक अनंता को पता नहीं है कि वह नागिन है. ऐसे में उसके लिए खतरा बड़ा हुआ है.

क्या नागिन का खुल जाएगा राज अब देखा जाएगा कि आर्यमान सूरी के घर पर पार्टी है और यहां पर अनंता भी होगी. तभी एक शख्स नागिन की तलाश में बीन की धुन बजा देगा और अनंता परेशान होने लगेगी. नागिन का रूप अनंता पर हावी होने लगेगा. अब देखने के लिए मिलेगा कि क्या नागिन की पर्दाफाश हो जाएगा या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा.

आर्यमान सूरी के प्यार में डूबेगी अनंता कहानी में रोमांस का तड़का भी लगाया जाएगा. आर्यमान सूरी का दिल पहले ही टूटा हुआ है लेकिन अनंता अपना दिल आर्यमान पर हार बैठेगी. शो में आगे दिखाया जाएगा कि आर्यमान उससे प्यार से जुड़े सवाल करेगा और वह उसे पाने की बात करेगी.

नागिन की बहन पूर्वी की होगी शादी शो में दिखाया गया है कि अनंता की बहन शादी से पहले प्रेग्नेंट हैं और वह आर्यमान के बच्चे की मां बनने वाली है. दिखाया जाएगा कि किसी तरह पूर्वी रवीश को शादी के लिए किसी तरह मना लेगी, लेकिन शादी वाले दिन तमाशा होगा.

पूर्वी की होगी मौत, इंतकाम के आग में जलेगी नागिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनंता का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा. पूर्वी की मौत अपनी शादी के मंडप में हो जाएगी. रवीश वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहता था. ऐसे में देखना होगा कि पूर्वी की मौत के पीछे रवीश का हाथ है या कोई और बात है.

नागिन 7 ड्रैगन की एंट्री होगी, सेट से आई फोटो शो में ड्रैगन कौन बन रहा है इसका खुलासा हो चुका है. कनिका मान ड्रैगन बन रही हैं, जो नागिन की पक्की दुश्मन होगी. नागिन और ड्रैगन के बीच महायुद्ध दिखाया जाएगा और अब ड्रैगन के रोल के लिए कनिका मान सेट पर पहुंच गई हैं. उनकी एक फोटो वायरल हुई है.

