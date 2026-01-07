Naagin 7 Upcoming 7 Twist: दुश्मनों के सामने खुलेगा नागिन का राज, ड्रैगन मचाएगा तबाही; शो में धमाका करेंगे ये 7 ट्विस्ट

नागिन 7 में आएंगे ये तूफान, मचेगा कोहराम
Naagin 7 Upcoming 7 Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 शुरू हो चुका है और पहले एपिसोड से ही इस शो ने फैंस का दिल जीत लिया. नागिन दो वीकेंड पर आ चुका है. यानी शो के अब तक चार एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं और हर एपिसोड में नागिन और उससे जुड़े लोग तबाही के करीब जाते दिख रहे हैं. ड्रैगन को दिखा दिया गया है और अब ड्रैगन इंसान के भेष में कैसे एंट्री लेगा? ये अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि नागिन और उससे जुडे़ लोगों की जिंदगी में अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या ड्रामे होते हैं.