Naagin 7 Major 7 Twist: आर्यमान की जिंदगी में कहर मचाएगी नागिन, किस दुश्मन पर करेगी पहला वार? 7 ट्विस्ट से आएगा तूफान

नागिन 7 में आएंगे महाट्विस्ट, शुरू होगा बदले का खेल
Naagin 7 Major 7 Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 में अनंता और ड्रैगन का सामना हो चुका है. मेकर्स ने ड्रैगन के सीन के लिए दर्शकों को तीन हफ्तों तक इंतजार करवाया था लेकिन ये सीन चंद मिनट में खत्म हो गया. इस वजह से सीरियल के फैंस थोड़े से निराश हैं लेकिन मेकर्स फैंस की नाराजगी को पूरी तरह दूर करने की प्लानिंग कर चुके हैं. आने वाले दिनों में शो में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, जिससे सीरियल की कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में शो में क्या क्या अपडेट आने वाले हैं.