Naagin 7 Major 7 Twist: आर्यमान की जिंदगी में कहर मचाएगी नागिन, किस दुश्मन पर करेगी पहला वार? 7 ट्विस्ट से आएगा तूफान

नागिन 7 में आएंगे महाट्विस्ट, शुरू होगा बदले का खेल Naagin 7 Major 7 Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 में अनंता और ड्रैगन का सामना हो चुका है. मेकर्स ने ड्रैगन के सीन के लिए दर्शकों को तीन हफ्तों तक इंतजार करवाया था लेकिन ये सीन चंद मिनट में खत्म हो गया. इस वजह से सीरियल के फैंस थोड़े से निराश हैं लेकिन मेकर्स फैंस की नाराजगी को पूरी तरह दूर करने की प्लानिंग कर चुके हैं. आने वाले दिनों में शो में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, जिससे सीरियल की कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में शो में क्या क्या अपडेट आने वाले हैं.

नए रूप में आएगी नागिन अनंता शो में दिखाया गया है कि सूरी परिवार अनंता की फैमिली को खत्म कर चुका है लेकिन अनंता नए अंदाज में अपने परिवार की मौत का बदला लेने आएगी. अनंता नागिन है और वह अब अहाना नाम के साथ लौटेगी. अपकमिंग एपिसोड में अहाना अपने अंदाज में सूरी परिवार में एंट्री लेगी.

सूरी परिवार से मिलेगी नागिन अनंता सीरियल नागिन में दिखाया जाएगा कि विक्रम अब अनंता यानी अहाना को परिवार में लेकर आएगा. इस दौरान परमीत अहाना को देखकर हैरान रह जाएगा. उसे सीरियल में नागमणि का हिंट मिलेगा और उसे पता चलेगा कि अहाना का नागमणि से कनेक्शन है.

आर्यमान का कैसे ध्यान खींचेगी नागिन अनंता नागिन 7 में दिखाया गया था कि खूनी शादी में आर्यमान आखिर में अनंता को मार डालता है और इसी वजह से नागिन की नजरों में आर्यमान भी कातिल है. ऐसे में अहाना बनकर आई नागिन आर्यमान का ध्यान खींचने के लिए उससे दूर रहेगी. वह आर्यमान को अपने पीछे घुमाएगी.

सबसे पहले किसे निशाना बनाएगी नागिन अनंता अब नागिन अनंता अपना पहला वार करेगी. वह सूरी परिवार से अपना बदला लेने आई है और आते ही वह सबसे पहले मिनिस्टर की पत्नी को अपना निशाना बनाएगी. मिनिस्टर की पत्नी ने अनंता की मां को मार डाला था.

क्या आर्यमान ने नहीं की नागिन अनंता की हत्या? नागिन 7 में आर्यमान को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. दावा किया जा रहा है कि आर्यमान असली सूरी परिवार का बच्चा है, जिसे घुसपैठियों ने अपने पास रखा है. ऐसे में आर्यमान ने अनंता पर हमला नहीं किया. आर्यमान की शक्ल में किसी छलावा ने ही नागिन अनंता पर हमला किया है.

आर्यमान का असली सच आएगा नागिन अनंता के सामने शो में आगे नागिन अनंता के सामने बड़ा ट्विस्ट आएगा. नागिन अनंता आर्यमान को मारने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सीरियल में जल्द आर्यमान के सच का खुलासा होगा. अब देखने के लिए मिलेगा कि आर्यमान अच्छा इंसान है या अपने परिवार की तरह खूनी है.

