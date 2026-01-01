Naagin 7 का वो विलेन जिसने कभी Salman Khan पर लगाए थे गंभीर आरोप, Bollywood के 'दबंग' को दिखाई थी आंख

जब नागिन के इस विलेन ने बॉलीवुड के 'दबंग' को दिखाई थी आंख
खबर है कि एकता कपूर के सुपरहिट नैचुरल शो नागिन 7 में एक नई एंट्री होने वाली है. आपको जानकर हैरानी होगी कि नागिन में नजर आने वाला ये सितारा सलमान खान के दुश्मनों में से एक है, बिग बॉस में काम करने के दौरान इस एक्टर ने सलमान खान को खूब परेशान किया था. जिसका खामियाजा ये सितारा आज भी भुगत रहा है. यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो में काम कर चुके एक्टर आकाशदीप सहगल की जो कि जल्द ही नागिन 7 में धमाल मचाने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि आकाशदीप सहगल ने सलमान खान से कैसे पंगा ले लिया था.