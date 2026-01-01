Naagin 7 का वो विलेन जिसने कभी Salman Khan पर लगाए थे गंभीर आरोप, Bollywood के 'दबंग' को दिखाई थी आंख

1/8





जब नागिन के इस विलेन ने बॉलीवुड के 'दबंग' को दिखाई थी आंख खबर है कि एकता कपूर के सुपरहिट नैचुरल शो नागिन 7 में एक नई एंट्री होने वाली है. आपको जानकर हैरानी होगी कि नागिन में नजर आने वाला ये सितारा सलमान खान के दुश्मनों में से एक है, बिग बॉस में काम करने के दौरान इस एक्टर ने सलमान खान को खूब परेशान किया था. जिसका खामियाजा ये सितारा आज भी भुगत रहा है. यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो में काम कर चुके एक्टर आकाशदीप सहगल की जो कि जल्द ही नागिन 7 में धमाल मचाने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि आकाशदीप सहगल ने सलमान खान से कैसे पंगा ले लिया था.

2/8





बिग बॉस में सलमान खान के निशाने पर थे आकाशदीप सहगल बिग बॉस में आते ही आकाशदीप सहगल ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था. आकाशदीप सहगल का हाल ये था कि वो शो के होस्ट सलमान खान ने भी भिड़ जाते थे. ऐसे में कुछ समय में ही आकाशदीप सहगल सलमान खान के निशाने पर आ गए थे.

3/8





जब रातों-रात बिग बॉस के घर से बाहर हुए आकाशदीप सहगल आकाशदीप सहगल बिग बॉस के घर में सबको तेवर दिखाया करते थे. आकाशदीप सहगल के गुस्से से सलमान खान भी परेशान हो गए थे. इसी बीच मेकर्स ने आकाशदीप सहगल को बिग बॉस से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

4/8





बिग बॉस से बाहर होते ही टीवी से गायब हुए आकाशदीप सहगल बिग बॉस में पंगा लेने के बाद अचानक ही आकाशदीप सहगल को बाहर कर दिया गया. जिसके बाद आकाशदीप सहगल ने सलमान खान के खिलाप बयानबाजी करनी शुरू कर दी थी. आकाशदीप सहगल ने नहीं सोचा था कि ऐसा करके वो फंस जाएंगे.

5/8





आकाशदीप सहगल ने लगाए सलमान खान पर गंभीर आरोप मीडिया के सामने आकाशदीप सहगल ने आरोप लगाया था कि सलमान खान उनको टीवी जगत में काम नहीं करने दे रहे हैं. हाथ आ रहे प्रोजेक्ट आकाशदीप सहगल के हाथ से निकल रहे हैं.

6/8





गुमनामी के अंधेरे में खोए आकाशदीप सहगल सलमान खान से पंगा लेना आकाशदीप सहगल को बहुत भारी पड़ा. रातों रात आकाशदीप सहगल कहां गायब हो गए किसी को पता ही नहीं चला. माना जाता है कि भाईजान से पंगा लेने की वजह से आकाशदीप सहगल को सच में काम मिलना बंद हो गया था.

7/8





अब वापसी करने की फिराक में हैं आकाशदीप सहगल 7 साल घर पर बैठने के बाद अब एकता कपूर ने फिर से आकाशदीप सहगल को वापसी का मौका दिया है. खबर है कि नागिन 7 में आकाशदीप सहगल विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं.

8/8



