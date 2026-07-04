चौबीस घंटे नशे में धुत्त रहती है Bollywood की ये एक्ट्रेस

बॉलीवुड सितारों पर कई बार आरोप लगते हैं कि वो जमकर नशा करते हैं. कई बॉलीवुड सितारों पर अंधाधुंध शराब और ड्रग्स लेने के आरोप लग चुके हैं. आज अपनी इस रिपोर्ट में हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जो एक मिनट भी दारू के बिना नहीं रह सकती. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक सीनियर जर्नालिस्ट ने ये दावा किया है. इस सीनियर जर्नालिस्ट का दावा है कि ये हसीना हर समय दारू के नशे में चूर रहती है. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि टीवी की नागिन मौनी रॉय है. दावा किया जा रहा है कि मौनी रॉय को चौबीस घंटे नशे में रहने में मजा आता है. चलिए जानते हैं कि टीवी की इस Naagin को लेकर क्या दावा किया जा रहा है.