बाॅलीवुड का वो इकलौता एक्टर, जिसकी कांस में दिखाई गईं सबसे ज्यादा फिल्में, कभी खुद को समझता था बदकिस्मत

इस एक्टर की फिल्मों ने रचा इतिहास

भारतीय सिनेमा में जब भी कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे ज्यादा बार दिखाई गई फिल्मों का जिक्र होगा, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सबसे ऊपर होगा. आमतौर पर किसी भी बड़े एक्टर के लिए अपने पूरे फिल्मी करियर में एक बार भी 'कांस फिल्म फेस्टिवल' के रेड कार्पेट पर चलना या अपनी फिल्म की वहां स्क्रीनिंग कराना एक सपने जैसा होता है. वहीं नवाज की एक या दो फिल्में नहीं बल्कि 8 फिल्में कांस में दिखाई गईं. इस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले ऐसे एक्टर बन गए हैं, जिसकी सबसे ज्यादा फिल्में कांस में स्क्रीनिंग हुई है.