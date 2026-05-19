चौकीदार की नौकरी से OTT के बेताज बादशाह कैसे बने Nawazuddin Siddiqui? इन 6 किरदारों से मचाया तहलका, लास्ट वाला देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

चौकीदार की नौकरी से OTT के बेताज बादशाह कैसे बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी?

Nawazuddin Siddiqui OTT Movies: बॉलीवुड के एक मंझे हुए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मंटों' और 'सीक्रेड गेम्स' जैसी फिल्मों और सीरीज में अपने दमदार किरदार से ऐसा जलवा बिखेरा कि आज वो जब स्क्रीन पर आते हैं, तो बड़े-बड़े स्टार्स के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आज पर्दे से लेकर ओटीटी तक पर राज करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी एक मामूली सी चौकीदारी की नौकरी करते थे.