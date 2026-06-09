क्या होता अगर Vivian Richards से होती नीना गुप्ता की शादी? रातों रात बन जाती हैं इतने करोड़ की मालकिन

क्या होता अगर Vivian Richards से होती नीना गुप्ता की शादी?

Neena Gupta बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनका पहला प्यार कभी पूरा न हो सका. ऐसे में Neena Gupta के मन में पहला प्यार न पूरा होने की कसक अक्सर दिखाई देती है. सालों पहले Neena Gupta, Vivian Richards को दिल दे बैठी थीं. हालांकि Vivian Richards की ये लव स्टोरी कभी पूरी नहीं हो सकी. क्या होता अगर Neena Gupta, Vivian Richards एक हो जाते. Vivian Richards की नेट वर्थ के जरिए हम आपको ये राज बताने वाले हैं. जिसे सुनकर Neena Gupta, Vivian Richards के फैंस को भी सदमा लग जाएगा.