किसी जमाने में तवायफ की बेटी के नाम से बदनाम थी ये एक्ट्रेस

बॉलीवुड में बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने समय के साथ काम करके खूब कमाई कर डाली थी. आज भी हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. इस हसीना को लोग तवायफ की बेटी के तौर पर जाना करते थे. इस अदाकारा के घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे. जिसके बाद इस हसीना ने बॉलीवुड में कदम रखा, समय के साथ इस अदाकारा की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ बदल गया. आज के समय ये अदाकारा खड़े खड़े किसी को भी खरीदने का दम रखती है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किस अदाकारा के बारे में बात कर रहे हैं.