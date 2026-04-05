Netflix Top 10 Movies: नेटफ्लिक्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रही ये मूवी, लिस्ट में इस नंबर पर है 'धुरंधर'

नेटफ्लिक्स की टॉप-10 फिल्मों की लिस्ट
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई मूवीज उपलब्ध हैं, जिन्हें लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है. वहीं, नेटफ्लिक्स की टॉप-10 लिस्ट में बॉलीवुड की ये फिल्म नंबर 1 बनी हुई है. इस लिस्ट में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' भी है लेकिन पहले नंबर पर काबिज नहीं है. बताते चलें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की इस लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड की फिल्में भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि टॉप-10 लिस्ट में कौन सी मूवीज हैं. यहां पर आप नेटफ्लिक्स की टॉप-10 ट्रेंडिंग मूवीज लिस्ट देख सकते हैं.