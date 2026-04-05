Netflix Top 10 Movies: नेटफ्लिक्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रही ये मूवी, लिस्ट में इस नंबर पर है 'धुरंधर'

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नेटफ्लिक्स की टॉप-10 फिल्मों की लिस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई मूवीज उपलब्ध हैं, जिन्हें लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है. वहीं, नेटफ्लिक्स की टॉप-10 लिस्ट में बॉलीवुड की ये फिल्म नंबर 1 बनी हुई है. इस लिस्ट में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' भी है लेकिन पहले नंबर पर काबिज नहीं है. बताते चलें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की इस लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड की फिल्में भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि टॉप-10 लिस्ट में कौन सी मूवीज हैं. यहां पर आप नेटफ्लिक्स की टॉप-10 ट्रेंडिंग मूवीज लिस्ट देख सकते हैं.

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फिल्म मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' जनवरी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर है. रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बड़े पर्दे पर जनवरी में आई थी.

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फिल्म धुरंधर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स की टॉप-10 लिस्ट में दूसरा नंबर मिला है. ये फिल्म बीते साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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फिल्म बॉर्डर 2 सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को ओटीटी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जनवरी में रिलीज हुई इस फिल्म को नेटफ्लिक्स की टॉप-10 लिस्ट में थर्ड पोजीशन मिली है.

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फिल्म मेड इन कोरिया फिल्म 'मेड इन कोरिया' को नेटफ्लिक्स की टॉप-10 लिस्ट में फोर्थ नंबर मिला है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है.

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फिल्म विद लव फरवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ फिल्म 'विद लव' को काफी प्यार मिला था. अब ये फिल्म ओटीटी पर धमाल मचा रही है. फिल्म लिस्ट में 5वें नंबर पर है.

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सीरीज पीकी ब्लाइंडर्सः द इम्मोर्टल मैन सिलियन मर्फी की सीरीज 'पीकी ब्लाइंडर्सः द इम्मोर्टल मैन' नेटफ्लिक्स की टॉप 10 की लिस्ट नंबर 6 पर है. इस सीरीज को लोग खूब देख रहे हैं.

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फिल्म वॉर मशीन हॉलीवुड की साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'वॉर मशीन' लिस्ट में 7वें नंबर पर बनी हुई है. फिल्म 'वॉर मशीन' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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फिल्म जॉली एलएलबी 3 अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने लोगों को काफी मनोरंजन किया. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है.

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फिल्म राजी आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'राजी' को सिनेमाघरों में खूब पसंद किया गया था. साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'राजी' लिस्ट में 9वें नंबर पर है.

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