  • धुरंधरों का गुरूर हुआ चकनाचूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर नंबर 1 बनी ये फिल्म; क्या आपने देखी?