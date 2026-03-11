धुरंधरों का गुरूर हुआ चकनाचूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर नंबर 1 बनी ये फिल्म; क्या आपने देखी?

1/8





रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर नंबर 1 बन ये फिल्म Netflix Top 7 Movies: ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है. यहां एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर और लव स्टोरीज की भरमार है. हर शुक्रवार दर्शकों को नेटफ्लिक्स की नई सीरीज या शोज का बेसब्री से इंतजार रहता है. अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं और नेटफ्लिक्स पर शोज देखना पसंद करते हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. क्योंकि, इस आर्टिकल में हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप सीरीज, फिल्मों और ड्रामा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीकेंड इसे देखने का प्लान बना सकते हैं.

टॉप पर ये फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप लिस्ट में सबसे पहला नाम फिल्म 'एक्यूज्ड' (Accused) का है. इसमें कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा लीड रोल में हैं. फिल्म में दोनों डॉक्टर की भूमिका में नजर आ रही हैं. पूरी सीरीज की कहानी इन्हीं दोनों पर आधारित है, क्योंकि दोनों ने कपल का किरदार निभाया है. दरअसल, मूवी में कोंकणा और प्रतिभा दोनों लेस्बियन होती है, लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स तो तब आते हैं, जब कोंकणा एक मुसीबत में पड़ जाती है और वो मुश्किल क्या होती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए.

दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट ने बनाई जगह दूसरे नंबर पर है साल 2018 में रिलीज हुई स्पाई फिल्म 'राजी' (Raazi) जिसमें आलिया भट्ट का ऐसा अवतार दिखाया गया है, जिसे उनके फैंस ने शायद ही एक्सपेक्ट किया हो. ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ऐड की गई है. अगर आपको भी जासूसी कहानियां पसंद है, तो फिल्म आपके लिए ही है.

नंबर 1 से तीसरे पायदान पर आई Dhurandhar नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्मों की लिस्ट में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का नाम भी शामिल है. इस मूवी ने लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. कुछ समय पहले ये फिल्म नंबर वन पर थी हालांकि, ये अभी तीसरे नंबर है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है. इसी बीच दर्शकों को 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का बेसब्री से इंतजार है.

चौथे नंबर पर आई शाहिद कपूर की फिल्म चौथे नंबर पर उस फिल्म ने पकड़ बनाई हुई है, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में ऐड की गई है. ये मूवी 'पद्मावत' (Padmavat) है. शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

क्या है 'स्माइल' की कहानी? लिस्ट में पांचवे नंबर पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'स्माइल' (Smile) है, जिसमें एक ऐसे सिंगर की कहानी को दिखाया गया है, जिसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद वो अपने करियर को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उसे काफी मुश्किलों का समाना करना पड़ता है.

कैसी लगी थी आपको 'तेरे इश्क में'? धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) ने इस लिस्ट में छठे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. ये एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसमें कृति और धनुष की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी दिखाई गई है.

