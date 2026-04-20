New OTT Releases This Week (20-26 April, 2026): इस वीक देखें ये सीरीज-फिल्में, Netflix, Jio Hotstar, Zee5 पर होगीं स्ट्रीम

ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं ये फिल्में और शोज
सिनेमाघरों के बाद फिल्में ओटीटी पर दस्तक देती हैं और इनका लोगों के इंतजार रहता है. वहीं, कई फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पर आती हैं. इन फिल्मों के साथ ही ओटीटी पर वेब सीरीज का बोलबाला रहता है. अप्रैल के फोर्थ वीक में यानी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ओटीटी पर जमकर मनोरंजन होने वाला है. इंडियन फिल्मों और शोज के अलावा हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. आइए जानते हैं कि अप्रैल को चौथे सप्ताह में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या रिलीज होने वाला है.