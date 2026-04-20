New OTT Releases This Week (20-26 April, 2026): इस वीक देखें ये सीरीज-फिल्में, Netflix, Jio Hotstar, Zee5 पर होगीं स्ट्रीम

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ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं ये फिल्में और शोज सिनेमाघरों के बाद फिल्में ओटीटी पर दस्तक देती हैं और इनका लोगों के इंतजार रहता है. वहीं, कई फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पर आती हैं. इन फिल्मों के साथ ही ओटीटी पर वेब सीरीज का बोलबाला रहता है. अप्रैल के फोर्थ वीक में यानी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ओटीटी पर जमकर मनोरंजन होने वाला है. इंडियन फिल्मों और शोज के अलावा हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. आइए जानते हैं कि अप्रैल को चौथे सप्ताह में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या रिलीज होने वाला है.

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शो '24' अनिल कपूर के शो '24' के पहले और दूसरे सीजन को काफी पसंद किया गया था. अब इस शो का तीसरा सीजन आने वाला है. इस शो को 24 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे.

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फिल्म 'बैंड मेलम' साउथ इंडस्ट्री की चर्चित फिल्म 'बैंड मेलम' सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है. मार्च में बड़े पर्दे पर आई ये फिल्म जी5 पर 24 अप्रैल से देखी जा सकती है.

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फिल्म 'प्रतिछाया' साउथ फिल्म 'प्रतिछाया' मार्च में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है. साउथ की ये धमाकेदार फिल्म 24 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

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फिल्म 'एपेक्स' हॉलीवुड की मच-अवेटेड फिल्म 'एपेक्स' ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. एक से बढ़कर एक सितारों से सजी फिल्म 'एपेक्स' को 24 से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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सीरीज 'इफ विशेज कुड किल' साउथ कोरियन कंटेंट पसंद करने वालों के लिए गुडन्यूज है. दरअसल, साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर सीरीज 'इफ विशेज कुड किल' 24 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.

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