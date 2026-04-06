New OTT Releases This Week (6-12 April): इस वीक रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज, Netflix, Prime Video, Jio Hotstar पर कटेगा गदर

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ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में और शोज अप्रैल के इस सप्ताह यानी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं. सोमवार से लेकर रविवार तक के लिए मनोरंजन का पिटारा खुल गया है. बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज और सीरीज घर बैठे देखने को मिलने वाली हैं. इनमें कई फिल्में हैं, जिन्हें आप सिनेमाघरों में नहीं देख पाए तो ओटीटी पर देखने का अच्छा मौका है. आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन सी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं.

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फिल्म ओ रोमियो शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर मनोरंजन करने वाली है. इस फिल्म को 10 अप्रैल से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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फिल्म फिल्म तू या मैं आदर्श गौरव और शनाया कपूर की फिल्म फिल्म 'तू या मैं' फरवरी में बड़े पर्दे पर आई थी. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 10 अप्रैल से दस्तक देने वाली है.

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फिल्म थाई किझावी फिल्म 'थाई किझावी' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. राधिका सरथकुमार की इस तमिल ड्राम फिल्म को 10 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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सीरीज द बॉयज सीजन 5 हॉलीवुड की सुपरहीरो सीरीज 'द बॉयज सीजन 5' प्राइम वीडियो पर 8 अप्रैल से स्ट्रीम होने वाला है. इस सुपरहीरो सीरीज का ये आखिरी सीजन है, जिसे देखने के लिए लोग बेताब हैं.

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सीरीज बिग मिस्टेक्स हॉलीवुड की क्राइम कॉमेडी सीरीज 'बिग मिस्टेक्स' को देखने के लिए बेसब्र लोगों का इतंजार खत्म होने वाला है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 9 अप्रैल से स्ट्रीम कर सकते हैं.

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