New OTT Releases This Week (6-12 April): इस वीक रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज, Netflix, Prime Video, Jio Hotstar पर कटेगा गदर

ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में और शोज
अप्रैल के इस सप्ताह यानी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं. सोमवार से लेकर रविवार तक के लिए मनोरंजन का पिटारा खुल गया है. बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज और सीरीज घर बैठे देखने को मिलने वाली हैं. इनमें कई फिल्में हैं, जिन्हें आप सिनेमाघरों में नहीं देख पाए तो ओटीटी पर देखने का अच्छा मौका है. आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन सी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं.