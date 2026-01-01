New Year: 1 या 2 साल के ब्रेक से लौटने वाले हैं ये स्टार्स, 2026 में सिनेमाघरों में होगा जबरदस्त धमाका

साल 2026 में रिलीज होंगी इन स्टार्स की मूवीज
साल 2026 में कई मच-अवेटेड मूवीज रिलीज होने वाली हैं, इनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री की फिल्में हैं. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सितारों की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, शाहरुख खान, यश, रणबीर कपूर समेत इन स्टार्स की फिल्म 2025 में रिलीज नहीं हुई हैं. वहीं, कुछ स्टार्स तो 3 और 4 साल बाद सिनेमाघरों में वापस लौटने वाले हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में किन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के स्टार्स की कौन सी मूवीज बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं.