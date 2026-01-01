New Year: 1 या 2 साल के ब्रेक से लौटने वाले हैं ये स्टार्स, 2026 में सिनेमाघरों में होगा जबरदस्त धमाका

1/8





साल 2026 में रिलीज होंगी इन स्टार्स की मूवीज साल 2026 में कई मच-अवेटेड मूवीज रिलीज होने वाली हैं, इनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री की फिल्में हैं. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सितारों की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, शाहरुख खान, यश, रणबीर कपूर समेत इन स्टार्स की फिल्म 2025 में रिलीज नहीं हुई हैं. वहीं, कुछ स्टार्स तो 3 और 4 साल बाद सिनेमाघरों में वापस लौटने वाले हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में किन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के स्टार्स की कौन सी मूवीज बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं.

रणबीर कपूर रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' साल 2023 में सिनेमाघरों रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया था. अब साल 2026 में रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' रिलीज होने वाली है.

शाहरुख खान शाहरुख खान की तीन मूवीज 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' साल 2023 में आई थीं. इन तीन फिल्मों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' साल 2026 में रिलीज होगी.

अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन पिछली बार तमिल फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे और ये साल 2024 में रिलीज हुई थी. अमिताभ बच्चन की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

आलिया भट्ट आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आलिया भट्ट पिछली बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'जिगरा' में नजर आई थीं.

श्रद्धा कपूर श्रद्धा कपूर साल 2024 में सिनेमाघरों में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' का हिस्सा थीं. अब श्रद्धा कपूर साल 2026 में आने वाली फिल्म 'ईथा' में काम करते नजर आने वाली हैं.

यश साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार यश की फिल्म 'केजीएफ 2' साल 2022 में रिलीज हुई थी. इसके बाद से वह बड़े पर्दे से दूर हैं. यश साल 2026 में फिल्म 'टॉक्सिक' और फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में नजर आएंगे.

