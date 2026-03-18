Nikko Natividad Private Viral Video: वायरल वीडियो के चलते रातों रात करोड़पति बना फिलीपींस का ये एक्टर, जानिए कैसे?

Private Video के चलते रातों रात करोड़पति बना फिलीपींस का ये एक्टर
साल 2026 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स और एक्टर्स पर भारी पड़ रहा है. इस साल कई लोगों के प्राइवेट वीडियोज सोशल मडिया पर वायरल हो चुके हैं. हेकर्स लोगों को गुमराह करने के लिए फेमस लोगों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बीच एक और प्राइवेट वीडियो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिलीपींस का ये एक्टर ऐसी ही एक प्राइवेट वीडियो की वजह से रातों रात अमीर हो चुका है. जहां एक तरफ लोग इस एक्टर को गालियां दे रहे थे ये एक्टर पैसे बटोर रहा था. अब ये इस शख्स के साथ कैसे हुआ? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि एक प्राइवेट वीडियो ने कैसे इस एक्टर को अमीर बना दिया. वजह जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.