Nikko Natividad Private Viral Video: वायरल वीडियो के चलते रातों रात करोड़पति बना फिलीपींस का ये एक्टर, जानिए कैसे?

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Private Video के चलते रातों रात करोड़पति बना फिलीपींस का ये एक्टर साल 2026 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स और एक्टर्स पर भारी पड़ रहा है. इस साल कई लोगों के प्राइवेट वीडियोज सोशल मडिया पर वायरल हो चुके हैं. हेकर्स लोगों को गुमराह करने के लिए फेमस लोगों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बीच एक और प्राइवेट वीडियो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिलीपींस का ये एक्टर ऐसी ही एक प्राइवेट वीडियो की वजह से रातों रात अमीर हो चुका है. जहां एक तरफ लोग इस एक्टर को गालियां दे रहे थे ये एक्टर पैसे बटोर रहा था. अब ये इस शख्स के साथ कैसे हुआ? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि एक प्राइवेट वीडियो ने कैसे इस एक्टर को अमीर बना दिया. वजह जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

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क्या है Big 4 scandal? आपको जानकर हैरानी होगी कि निकको नैटिविडाड की इस प्राइवेट वायरल वीडियो को एक नाम भी दिया गया है. लोग सोशल मीडिया पर निकको नैटिविडाड के वीडियो को Big 4 scandal के नाम से सर्च करते हैं.

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Nikko Natividad हुए थे जमकर ट्रोल अपने प्राइवेट वीडियो की वजह से निकको नैटिविडाड सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए थे. वहीं कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो वीडियो सामने आने के बाद भी Nikko Natividad को सपोर्ट कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में Nikko Natividad का एक फैन कहता नजर आया था कि ऊपरवाला उनकी इस गलती को माफ कर देगा.

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Nikko Natividad ने तोड़ी वीडियो को लेकर चुप्पी YouTube पर Ogie Diaz से बात करते हुए निकको नैटिविडाड ने अपने प्राइवेट वायरल वीडियो को लेकर चुप्पी तोड़ी है. निकको नैटिविडाड का बयान सुनकर उनके सभी फैंस को सदमा लग गया.

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तो वाकई में सच है Nikko Natividad का ये वीडियो? आपको ये बात जानकर सदमा लगगा कि निकको नैटिविडाड का ये प्राइवेट वीडियो असली है. इस बात का खुलासा खुद निकको नैटिविडाड ने किया था. ये बात बताते हुए निकको नैटिविडाड इमोशनल हो गए थे.

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Nikko Natividad को अमीर बना रहा है ये प्राइवेट वायरल वीडियो वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग निकको नैटिविडाड को लोग सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं. यही वजह है जो रातों रात निकको नैटिविडाड की वीडियो की रीच बढ़ गई है. इसकी वजह से निकको नैटिविडाड ने इस प्राइवेट वीडियो के जरिए पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं. ये वीडियो अब भी एलगोरिद्म में धाक जमाए हुए है.

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Nikko Natividad की पत्नी को भी लग चुकी है भनक आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरल होने की वजह से निकको नैटिविडाड अपनी पत्नी से भी इस वीडियो को नहीं छिपा पाए. जल्द ही निकको नैटिविडाड की पत्नी को इस बारे में सब पता चल गया.

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