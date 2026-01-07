Malaika Arora या Katrina Kaif नहीं, साउथ की ये हसीना है बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल! एक गाने के चार्ज करती हैं करोड़ों

मलाइका से करीना कपूर तक, एक आइटम नंबर के लिए वसूलती हैं करोड़ों रुपए!
Most Expensive Item Girl: आज के दौर में फिल्म चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर मूवी में एक धमाकेदार आइटम नंबर है, तो उसकी सफलता के चांसेज बढ़ जाते हैं. ये गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया ट्रेंड में आ जाता है और मूवी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, आखिर इन आइटम सॉग्स के लिए एक्ट्रेसेस मेकर्स से कितनी मोटी रकम वसूल करती हैं? नहीं... तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि, एक आइटम नंबर के लिए कौन सी हसीना कितने रुपए चार्ज करती है.