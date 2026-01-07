Malaika Arora या Katrina Kaif नहीं, साउथ की ये हसीना है बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल! एक गाने के चार्ज करती हैं करोड़ों

1/8





मलाइका से करीना कपूर तक, एक आइटम नंबर के लिए वसूलती हैं करोड़ों रुपए! Most Expensive Item Girl: आज के दौर में फिल्म चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर मूवी में एक धमाकेदार आइटम नंबर है, तो उसकी सफलता के चांसेज बढ़ जाते हैं. ये गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया ट्रेंड में आ जाता है और मूवी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, आखिर इन आइटम सॉग्स के लिए एक्ट्रेसेस मेकर्स से कितनी मोटी रकम वसूल करती हैं? नहीं... तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि, एक आइटम नंबर के लिए कौन सी हसीना कितने रुपए चार्ज करती है.

एक गाने के लिए कितना चार्ज करती हैं तमन्ना? साउथ और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आजकल फिल्मों के लिए नहीं बल्कि आइटम सॉन्ग्स के लिए जानी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, तमन्ना एक गाने के लिए कितना चार्ज करती हैं? बता दें कि, एक्ट्रेस ने हाल ही में गोवा के एक न्यू ईयर इवेंट में सिर्फ 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 6 करोड़ रुपए चार्ज किए थे.

'ऊं अंटावा' के लिए सामंथा ने कितनी फीस ली? साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) भी आइटम नंबर से दर्शकों का दिल जीत रही हैं. उन्होंने 'पुष्पा:द राइज' में पहला आइटम नंबर 'ऊं अंटावा' किया था, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो इस गाने के लिए एक्ट्रेस ने 5 करोड़ रुपए की मोटी फीस चार्ज की थी.

स्पेशल अपीयरेंस के लिए कितना लेती हैं करीना कपूर? इस लिस्ट में करीना कपूर (Kareena Kapoor) का नाम भी शामिल है. वे सिर्फ बेहतरीन एक्टिंग ही नहीं बल्कि, 'फेविकॉल से' और 'हलकट जवानी' जैसे चार्टबस्टर आइटम नंबर्स के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, एक्ट्रेस ने इन गानों के लिए 5 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज की थी. हालांकि, अब वे पर्दे पर बहुत ही कम स्पेशल अपीयरेंस करती हैं.

Sunny Leone की क्या है फीस? 'लैला मैं लैला' और 'देसी लुक' जैस आइटम नंबर्स से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) भी एक सॉन्ग के लिए मोटी रकम वसूल करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी एक आइटम नंबर के लिए 3 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं.

डांस मूव्स से जीत लेती हैं फैंस का दिल आज के समय में अगर डांस की बात होती हैं, तो सबसे पहला नाम नोरा फतेही (Nora Fatehi) का ही आता है. नोरा ने अपनी मेहनत और बेहतरीन बैली डांस के दम पर कई बड़े प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन चुकी हैं. रिपोर्ट्स की माने तो वो एक गाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की मोटी रकम वसूल करती हैं.

कैटरीना कैफ की क्या है फीस? कैटरीना कफै (Katrina Kaif) ने 'शीला की जवानी' और 'चिकनी चमेली' जैसे कई आइटम सॉन्ग किए है. करियर की शुरुआत में वे एक गाने के लिए 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के बीच में चार्ज करती थीं, लेकिन 'धूम 3' की ब्लॉबस्टर सफलता के बाद उनकी फीस में इजाफा हुआ और अब वो भी बड़े बजट की फिल्म के आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की डिमांड करती हैं.

