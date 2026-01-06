Dhurandhar ही नहीं इन 5 मास्टरपीस फिल्मों से भी गदर मचा चुके हैं Aditya Dhar, सातवें आसमान पर पहुंचाई फैंस की एक्सपेक्टेशन

1/7





इन 5 मास्टरपीस फिल्मों से भी गदर मचा चुके हैं Aditya Dhar Aditya Dhar 5 Masterpiece Movies: भारतीय सिनेमा में कुछ राइटर और डायरेक्टर्स सिर्फ फिल्में नहीं लिखते हैं, बल्कि वो इतिहास रचते हैं. उन चुनिंदा निर्देशकों की लिस्ट में एक नाम आदित्य धर (Aditya Dhar) का भी शामिल है, जो इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की जबरदस्त सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको आदित्य धर की ऐसी 5 मास्टरपीस फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने दर्शकों की एक्सपेक्टेशन को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया.

Aakrosh से छुआ दर्शकों का दिल बॉलीवुड डायरेक्टर प्रियदरशन के डायरेक्शन में बनी साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'आक्रोश' (Aakrosh) ऑनर किलिंग जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर आधारित थी. इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा था. इसकी कहानी दर्शकों के दिल को छू गई थी.

दर्शकों को खूब पसंद आई थी ये मूवी डायरेक्टर ऋषभ सेठ के डायरेक्शन में बनी आदित्य धर की फिल्म 'धूम-धाम' (Dhoom Dhaam) 2025 में रिलीज हुई थी. ये एक रोमांटिक एक्शन-कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें यामी गौतम और प्रतीक गांधी लीड रोल में नजर आए थे. इस मूवी की कहानी एक शादी-शुदा कपल के इर्द-गिर्द घूमती है. आदित्य की ये मूवी भी दर्शकों को काफी पसंद आई थी.

Baramulla से बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर इस लिस्ट में नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'बारामूला' (Baramulla) भी शामिल है. आदित्य धर द्वारा प्रोड्यूस की गई और आदित्य सुहास जम्भाले के डायरेक्शन में बनी ये मूवी कश्मीर के बैकग्राउंड पर आधारित एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी कश्मीरी हिंदुओ के दर्द और उनके इतिहास से दर्शकों को जोड़ती है.

दर्शकों के दिलों में घर कर गई थी Article 370 आदित्य धर द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'आर्टिकल 370' (Article 370) फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में यामी गौतम एक स्पाई ऑफिसर का रोल निभाया था. इसकी कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाने के ऑपरेशन पर आधारित है. यह मूवी भी फैंस के दिलों में घर कर गई थी.

2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी URI साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) की कहानी साल 2016 के उरी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है. जिसमें आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई को दिखाया गया था. इस मूवी का निर्देशन आदित्य धर ने किया था. इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

