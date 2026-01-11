Prashant Tamang ही नहीं, इन 5 मशहूर सिंगर्स को भी दिल ने दिया धोखा! हंसते-गाते अचानक थम गई थीं सांसे

1/7





Prashant Tamang ही नहीं, इन 5 मशहूर सिंगर्स को भी दिल ने दिया धोखा! Famous Singes Who Died Of Heart Attack: 11 जनवरी 2026 की सुबह संगीत की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने लेकर आई. 'इंडियन आइडल 3' के विनर और अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले प्रशांत तमांग (Prashant Tamang) की सांसें हमेशा के लिए रुक गई. सिंगर के निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है. प्रशांत की मौत (Prashant Tamang Death) ने एक बार फिर से संगीत जगत के उन जख्मों को हरा कर दिया है, जब कई दिग्गज सिंगर्स को दिल ने धोखा दे दिया था.

इन 5 सिंगर्स के दिल ने भी दिया धोखा दरअसल, सिर्फ प्रशांत तमांग (Prashant Tamang) ही नहीं बल्कि कई और ऐसे मशहूर सिंगर्स हैं, जिनका निधन यूं ही अचानक हंसते-गाते कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो चुका है. इस लिस्ट में ऋषभ टंडन से लेकर केके तक का नाम शामिल है.

बेहद कम उम्र में दिल की बीमारी ने छीन ली जिंदगी इस लिस्ट में सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) का नाम भी शामिल हैं. ऋषभ ने बेहद कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. ऋषभ टंडन ने महज 35 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया, सिंगर का करियर जब ऊंचाइयों पर था, तभी दिल की बीमारी ने उनकी जिंदगी की डोर काट दी.

बॉलीवुड ने खो दिया मेलोडी मेकर बॉलीवुड में अपनी कंपोजिशन और सिंगिंग से अलग पहचान बनाने वाले सिंगर आदेश श्रीवास्तव (Aadesh Shrivastava) का निधन भी कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ था. सिंगर ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर हार्ट अटैक के सामने घुटने टेक दिए.

एयरपोर्ट पर पड़ा दिल का दौरा 80 के दशक के सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक मोहम्मद अजीज (Mohammad Aziz) का निधन भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था. साल 2018 में एक शो से लौटते समय उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही कार्डियक अरेस्ट आया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

आज भी रहस्य बनी है सिंगर की मौत असम के गौरव और 'गैंगस्टर' फिल्म के गाने 'या अली' से देशभर में मशहूर हुए जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) का निधन भी हाल ही में हुआ. हालांकि, सिंगर की मौत का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टस् के मुताबिक, जुबीन की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई थी.

