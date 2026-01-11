Prashant Tamang ही नहीं, इन 5 मशहूर सिंगर्स को भी दिल ने दिया धोखा! हंसते-गाते अचानक थम गई थीं सांसे

Prashant Tamang ही नहीं, इन 5 मशहूर सिंगर्स को भी दिल ने दिया धोखा!
Famous Singes Who Died Of Heart Attack: 11 जनवरी 2026 की सुबह संगीत की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने लेकर आई. 'इंडियन आइडल 3' के विनर और अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले प्रशांत तमांग (Prashant Tamang) की सांसें हमेशा के लिए रुक गई. सिंगर के निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है. प्रशांत की मौत (Prashant Tamang Death) ने एक बार फिर से संगीत जगत के उन जख्मों को हरा कर दिया है, जब कई दिग्गज सिंगर्स को दिल ने धोखा दे दिया था.