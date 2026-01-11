क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से एक हुए Nupur Sanon और Stebin Ben, लिप-लॉक करते शेयर की फोटो; यूजर बोले- 'फेरो वाली...'

1/11





क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से एक हुए Nupur Sanon और Stebin Ben Nupur Sanon and Stebin Ben Wedding Photos: एक्ट्रेस नूपूर सेनन (Nupur Sanon) और फेमस सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) अब ऑफिशियली पति-पत्नी बन चुके हैं. 11 जनवरी 2026 को कपल क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंध गया, जिसमें उनके परिवार वाले और कुछ खास दोस्त शामिल हुए. नूपुर और स्टबिन के क्रिश्चियन वेडिंग की अब पहली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं.

नूपुर-स्टेबिन की शादी की तस्वीरें हुईं Viral अपनी शादी की पहली तस्वीरों को कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर (Nupur Sanon and Stebin Ben Wedding Photos) किया है, जिसपर सेलेब्स से लेकर फैंस तक शादी की बधाई दे रहे हैं. हालांकि, इन तस्वीरों में नूपुर और स्टेबिन कुछ ऐसा भी करते नजर आए, जो कुछ नेटिजन्स को रास नहीं आया.

किसका हाथ थामे स्टेज पर पहुंचीं Nupur? नूपुर और स्टेबिन की शादी (Nupur Sanon and Stebin Ben Wedding) के कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें से एक फोटो में नूपुर दुल्हन के जोड़े में अपने पिता का हाथ थामे बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में एक्ट्रेस का वेडिंग गाउन और उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है.

नूपुर और स्टेबिन ने लिखा खास कैप्शन वहीं एक फोटो में नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और स्टेबिन बेन (Stebin Ben) एक-दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. इन फोटो को शेयर करते हुए कपल ने लिखा, 'मैंने किया, मैं करती हूं. मैं हमेशा करूंगी, हमेशा और हमेशा के लिए...'

नूपुर और स्टेबिन की फोटो पर मौनी ने कही ये बात जैसे ही नूपुर और स्टेबिन की शादी की तस्वीरें सामने आए वैसे ही सेलिब्रिटीज और फैंस कपल को बधाई देने लगे. मौनी रॉय ने लिखा, 'सबसे खूबसूरत पल और सबसे खूबसूरत कपल...'

सेलेब्स ने कपल को दी खूब दुआएं हिमांशी खुराना ने कमेंट किया, 'बधाई हो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें.' वहीं रुबीना दिलैक कहा, 'मुबारक हो, भगवान आप दोनों को खुश रखे.' इसके अलावा हिना खान, अभिषेक बजाज और अर्जुन बिजलानी समेत कई सेलेब्स ने कपल को शादी की बधाई दी.

नूपुर-स्टेबिन का लिक-लॉक नहीं आया रास नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी की तस्वीरों पर सिर्फ सितारों ने ही नहीं बल्कि फैंस ने भी कमेंट किया. हालांकि, इसमें कुछ ऐसे नेटिजन्स भी शामिल हैं, जिन्हें कपल का लिप-लॉक करना रास नहीं आया.

क्रिश्चियन वेडिंग पर क्या बोले नेटिजन्स? नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की क्रिश्चियन वेडिंग फोटोज पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इनसे अच्छे तो हमारे हिंदी रिवाज ही हैं.' वहीं दूसर ने लिखा, 'फेरों वाली बात अलग होती है.' एक अन्य ने लिखा, 'मैं हिंदी शादी की तस्वीरों का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं.'

कब हुई थी नुपूर और स्टेबिन की सगाई? ऐसे ही तमाम कमेंट्स कपल की वेडिंग फोटोज पर देखने को मिल रहा है. बता दें कि, नूपुर और स्टेबिन लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और 3 जनवरी 2026 को दोनों ने सगाई की थी.

3 दिनों तक चला नूपुर और स्टेबिन की शादी का जश्न जिसके बाद दोनों की शादी की डेट 11 जनवरी सामने आई. कपल ने राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई. नूपुर और स्टेबिन की शादी का जश्न 9 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक चला. जिसके बाद कपल ने अपने वेडिंग फोटोज फैंस के साथ शेयर की.

