इंटरनेट पर छाई Nupur Sanon और Stebin Ben की रिसेप्शन Photos, मरून गाउन में 'हुस्न की मल्लिका' लगी नई नवेली दुल्हन

इंटरनेट पर छाई Nupur Sanon और Stebin Ben की रिसेप्शन Photos

Nupur Sanon-Stebin Ben Reception Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की छोटी बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में कपल ने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सात फेरे लिए. वहीं अब 13 जनवरी को नूपुर और स्टेबिन की शादी की रिसेप्शन पार्टी होस्ट की गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Nupur Sanon-Stebin Ben Reception Photos) हो रही हैं.