कभी माथे को चूमा, कभी एक-दूजे की आंखों में डूबे Nupur Sanon और Stebin Ben! सात फेरों की तस्वीरों ने लूटा फैंस का दिल

कभी माथे को चूमा, कभी एक-दूजे की आंखों में डूबे Nupur Sanon और Stebin Ben!
Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding Pics: वो कहते हैं न कि 'मोहब्बत जब मुकम्मल होती है, तो उसकी चमक चेहरे पर साफ नजर आने लगती हैं' ऐसा ही कुछ इन दिनों एक्ट्रेस नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और मखमली आवाज के जादूगर कहे जाने वाले सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) के चेहरे पर देखने को मिल रहा है. दरअसल, कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल अब आखिरकार शादी के बंधन में बंध गया. दोनों ने अपनी ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है, जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा है.