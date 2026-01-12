कभी माथे को चूमा, कभी एक-दूजे की आंखों में डूबे Nupur Sanon और Stebin Ben! सात फेरों की तस्वीरों ने लूटा फैंस का दिल

1/9





कभी माथे को चूमा, कभी एक-दूजे की आंखों में डूबे Nupur Sanon और Stebin Ben! Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding Pics: वो कहते हैं न कि 'मोहब्बत जब मुकम्मल होती है, तो उसकी चमक चेहरे पर साफ नजर आने लगती हैं' ऐसा ही कुछ इन दिनों एक्ट्रेस नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और मखमली आवाज के जादूगर कहे जाने वाले सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) के चेहरे पर देखने को मिल रहा है. दरअसल, कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल अब आखिरकार शादी के बंधन में बंध गया. दोनों ने अपनी ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है, जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा है.

2/9





सामने आई नूपुर और स्टेबिन की सात फेरों वाली फोटोज बता दें कि, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने पहले क्रिश्चियन रीति-रिवाज से वेडिंग की. उसके बाद कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से भी सात फेरे लिए जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं. व्हाइट वेडिंग के बाद कपल वरमाला से सिंदूरदान तक की तस्वीरों (Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding Pics) से फैंस का दिल जीत रहा है.

3/9





सुध-बुध खोए स्टेबिन और नूपुर सामने आई तस्वीरों में कहीं स्टेबिन बड़े ही प्यार से नूपुर के माथे को चूमते दिख रहे हैं, तो कहीं दोनों एक-दूजे की आंखों में इस कदर डूबे हैं कि, दुनिया की सुध-बुध ही खो बैठे हों.

4/9





हर फ्रेम में झलक रहा नूपुर-स्टेबिन का प्यार चेरी रेड और पीच कलर के कॉम्बिनेशन वाले जोड़े में सजी नूपुर और व्हाइट शेरवानी पहने स्टेबिन बेन ने अपने रॉयल लुक से तहलका मचा दिया है. कपल के हर एक फ्रेम में प्यार झलक रहा है.

5/9





शादी के लिए नूपुर सेनन ने कौन सी ड्रेस चुनी थी? नूपुर ने अपनी शादी के लिए चेरी रेड और पीच कलर के कॉम्बिनेशन वाला भारी जड़ाऊ लहंगा चुना था, जिसके साथ उन्होंने हैवी जूलरी पेयर की थी. वहीं तस्वीरों में नूपुर सिर पर पल्लू रखे बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

6/9





कैसा था स्टेबिन बेन का वेडिंग लुक? वहीं अगर बात करें स्टेबिन बेन के लुक की तो उन्होंने अपने इस खास दिन के लिए व्हाइट कलर की शेरवानी चुनी थी, जिसमें गोल्डन वर्क किया हुआ दिखाई दे रहा है. इसके साथ सिंगर ने सिर पर पगड़ी सजाए हुए थे, जो उनके लुक को रॉयल टच दे रहा था.

7/9





दुल्हन की मांग भरते दिखे स्टेबिन बेन एक फोटो में स्टेबिन और नूपुर एक दूसरे की आंखों में खो दिखे, तो दूसरी फोटो में स्टेबिन अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते और माथे को चूमते नजर आए. वहीं बहन कृति सेनन नूपुर का मांग टीका संभालती दिखाई दी.

8/9





ब्राइडल एंट्री ने लूटा सबका दिल नूपुर सेनन की ब्राइडल एंट्री भी काफी शानदार थी. एक तरफ जहां दूल्हा बने स्टेबिन अपनी दुल्हनियां का इंतजार कर रहे थे. वहीं दूसरी तरफ नजाकत भरी नजरों से नूपुर अपने दूल्हे के पास जाती नजर आ रही हैं.

9/9



