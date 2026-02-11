शाहिद कपूर की इन मूवीज पर बरसे थे नोट, अब बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी 'ओ रोमियो'!

1/7





फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को होगी रिलीज शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, इस फिल्म को लेकर विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा लेकिन शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' पर रोक नहीं लगाई गई. दरअसल, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी का कहना था कि इस फिल्म में उनके पति की छवि गलत तरह से दिखाई गई है. दूसरी तरफ मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म उनके पिता से जुड़ी नहीं है. फिलहाल, आइए जानते हैं कि शाहिद कपूर की किन मूवीज ने बंपर कलेक्शन किया था. अब फिल्म 'ओ रोमियो' का बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है.

फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरी बातों में उलझा जिया' ने 80.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. शाहिद कपूर की इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था.

फिल्म 'कबीर सिंह' शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' लोगों के बीच छा गई थी और इसने जमकर कमाई की थी. साल 2019 में आई इस फिल्म ने 278.24 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'पद्मावत' फिल्म 'पद्मावत' में शाहिद कपूर की जबरदस्त एक्टिंग ने लोगों का ध्यान खींचा था. साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 302.15 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म 'जब वी मेट' शाहिद कपूर की चर्चित फिल्मों में से एक मूवी 'जब वी मेट' ने 31.06 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी. ये फिल्म साल 2007 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फिल्म 'विवाह' साल 2006 में सिनेमाघरों में आई फिल्म 'विवाह' की कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी. शाहिद कपूर की इस फिल्म ने 31.56 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

