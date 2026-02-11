शाहिद कपूर की इन मूवीज पर बरसे थे नोट, अब बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी 'ओ रोमियो'!

फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को होगी रिलीज
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, इस फिल्म को लेकर विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा लेकिन शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' पर रोक नहीं लगाई गई. दरअसल, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी का कहना था कि इस फिल्म में उनके पति की छवि गलत तरह से दिखाई गई है. दूसरी तरफ मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म उनके पिता से जुड़ी नहीं है. फिलहाल, आइए जानते हैं कि शाहिद कपूर की किन मूवीज ने बंपर कलेक्शन किया था. अब फिल्म 'ओ रोमियो' का बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है.