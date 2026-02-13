O Romeo से पहले तृप्ति डिमरी ने इन बड़े एक्टर्स संग दिया किसिंग सीन, अब 13 साल बड़े शाहिद कपूर संग किया रोमांस

फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज होते ही दिखाया जलवा
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'ओ रोमियो' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. 13 फरवरी यानी आज लोगों का इंतजार खत्म हुआ और वह सिनेमाघरों में उमड़ पड़े हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं और इसे ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के किसिंग सीन की जमकर चर्चा हो रही है. आज हम आपको बताते हैं कि तृप्ति डिमरी ने फिल्म 'ओ रोमियो' से पहले इन मूवीज में खुद से स्टार्स संग इस तरह के सीन दिए हैं.