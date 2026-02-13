O Romeo से पहले तृप्ति डिमरी ने इन बड़े एक्टर्स संग दिया किसिंग सीन, अब 13 साल बड़े शाहिद कपूर संग किया रोमांस

1/8





फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज होते ही दिखाया जलवा शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'ओ रोमियो' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. 13 फरवरी यानी आज लोगों का इंतजार खत्म हुआ और वह सिनेमाघरों में उमड़ पड़े हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं और इसे ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के किसिंग सीन की जमकर चर्चा हो रही है. आज हम आपको बताते हैं कि तृप्ति डिमरी ने फिल्म 'ओ रोमियो' से पहले इन मूवीज में खुद से स्टार्स संग इस तरह के सीन दिए हैं.

2/8





फिल्म 'ओ रोमियो' ने रिलीज होते ही दिखाया जलवा विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ये लगातार चर्चा में बनी हुई थी.

3/8





फिल्म 'ओ रोमियो' के सीन पर हो रही चर्चा फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के काफी किसिंग सीन हैं. इस फिल्म की कहानी के साथ ही दोनों स्टार्स के बीच इन सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं.

4/8





शाहिद और तृप्ति के सीन को मिला मिक्स्ड रिस्पॉन्स शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के फिल्म 'ओ रोमियो' में किसिंग सीन को लेकर आलोचना भी हो रही है. हालांकि, दोनों सितारों के फैंस फिल्म के इन सीन को पसंद भी कर रहे हैं.

5/8





तृप्ति डिमरी ने किसिंग सीन में किया परहेज फिल्म 'ओ रोमियो' को से पहले तप्ति डिमरी ने कई मूवीज में किसिंग सीन दिए हैं. तृप्ति डिमरी ने खुद से 13 साल बड़े शाहिद कपूर के अलावा कई एक्टर्स संग किसिंग सीन दिए हैं.

6/8





फिल्म 'एनिमल' तृप्ति डिमरी ने साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' में खुद से 12 साल बड़े एक्टर रणबीर कबूर के साथ किसिंग सीन दिए थे. इसके बाद ये काफी चर्चा में बना रहा.

7/8





फिल्म 'बैड न्यूज' साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म'बैड न्यूज' विक्की कौशल की फिल्म में तृप्ति डिमरी नजर आई थीं. इस फिल्म में तृप्ति डिमरी ने खुद से 6 साल बड़े विक्की कौशल जमकर किसिंग सीन दिए थे. इनमें से कुछ सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई थी.

8/8




