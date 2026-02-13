'तुम हीरोइन जैसी नहीं लगतीं', जब ऑडिशन में रिजेक्ट हो गई थीं 'ओ रोमियो' की एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी

1/8





तृप्ति डिमरी ने झेला रिजेक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' के अनाउंसमेंट के बाद से इसकी चर्चा हो रही थी. इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा बज बन गया. ये फिल्म 13 फरवरी यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड स्टार्स के तौर पर नजर आ रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में कई चर्चित सितारे नजर आ रहे हैं. इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं. लेकिन वह अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुई हैं.

तृप्ति डिमरी ने दिल्ली से की पढ़ाई तृप्ति डिमरी ने डीपीएस से पढ़ाई करने के बाद श्री अरबिंदो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था. उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान मॉडलिंग में किस्मत आजमाई. इसके बाद मायानगरी पहुंची और संतूर का एड किया.

तृप्ति डिमरी ने विज्ञापन में किया काम तृप्ति डिमरी को भले ही संतूर का एड आसानी से मिल गया था लेकिन आगे का सफर काफी कठिन रहा है. वह मुंबई में ऑडिशन देने लगीं लेकिन आउटसाइडर होने से उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना किया.

तृप्ति डिमरी कई ऑडिशन में हुईं रिजेक्ट तृप्ति डिमरी कई ऑडिशन दिए लेकिन रिजेक्ट होती चली गईं. वह दिन 3-4 ऑडिशन देती थीं और उन्हें लुक को लेकर जज किया जाता था. एक्ट्रेस ने बताया, 'मुझसे कहा जाता था, तुम बहुत सिंपल दिखती हो, तुम टिपिकल हीरोइन जैसी नहीं लगती हो और ग्लैमरस भी नहीं हो.'

तृप्ति डिमरी को इस फिल्म में पहली बार मिला मौका तृप्ति डिमरी ने साल 2017 में श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' में एक छोटा सा रोल मिला था. यहां से एक्टिंग का सफर आगे चल पड़ा लेकिन अभी लंबी दूरी तय करनी थी. तृप्ति डिमरी ने साल 2017 में ही सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'पोस्टर बॉयज' से काम किया और इसमें उनका रोल बड़ा था.

तृप्ति डिमरी को फिल्म 'एनिमल' ने दिलाई पॉपुलैरिटी तृप्ति डिमरी इन दो मूवीज के बाद 'लैला मजनू', 'बुलबुल', 'काला' जैसी मूवीज में काम किया. फिर साल 2023 में तृप्ति डिमरी को फिल्म 'एनिमल' में छोटा सा रोल करने का मौका मिला लेकिन ये उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई.

तृप्ति डिमरी ने इन फिल्मों में किया काम फिल्म 'एनिमल' में तृप्ति डिमरी के किरदार ने ना सिर्फ फैंस का ध्यान खींचा बल्कि मेकर्स भी आकर्षित हुए. फिल्म 'एनिमल' के बाद वह 'बैड न्यूज', 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो', 'भूल भुलैया 3', 'धड़क 2' जैसी बड़ी मूवीज में नजर आईं.

