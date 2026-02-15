O Romeo: Shahid Kapoor ने अपने दुश्मनों पर दागे ये 7 धांसू डायलॉग, लाइमलाइट लूट ले गईं फरीदा जलाल

1/8





Shahid Kapoor ने अपने दुश्मनों पर दागे ये 7 धांसू डायलॉग शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो का जादू फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. लोगों को शाहिद कपूर का एक एक डायलॉग पसंद आ रहा है. वहीं फिल्म के बाकी किरदार भी एक से बढ़कर एक लाइन्स बोलते नजर आ रहे हैं. इससे पता चलता है कि विशाल भारद्वाज ने इसफिल्म के डायलॉग लिखवाने में कितना समय लगवाया है. ट्रेलर रिलीज होते ही लोग शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो के बारे में बात करने लगे थे... अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म ओ रोमियो के 7 शानदार डायलॉग्स बताने वाले हैं जिनको बोलकर फिल्म की कास्ट ने लोगों का दिल जीत लिया.

जब हुसैन उस्तरा की वजह से खौला जलाल का खून जलाल को पता चलता है कि हुसैन उस्तरा की वजह से उसे राबिया धोखा दे रही है तो वो अपनी पत्नी को मार देता है. जिसके बाद जलाल हुसैन उस्तरा से कहता है, 'जलाल की तो मोहब्बत भी महंगी है... और तुमने रंजिश खरीद ली... यहां से केवल एक धड़ वापस जाएगा या तो तेरा या फिर मेरा...'

हुसैन उस्तरा करता है अपनी तारीफ हुसैन उस्तरा फिल्म में अपमी माशूका को गाना गाते सुनता है. ऐसा होते ही हुसैन उस्तरा उसके सामने अपनी तारीफ करते हुए कहता है, 'लोग मुझे हुसैन उस्तरा कहकर बुलाते हैं, जो एक चीरा लगाकर शरीर से आत्मा निकालकर ले जाता है.'

हुसैन उस्तरा की दादी ने जीता दिल फिल्म में एक सीन होता है जहां पर हुसैन उस्तरा अपने प्यार को पाने के लिए इटली जाता है, जाने से पहले फरीदा जलाल यानी दादी हुसैन उस्तरा से कहती हैं, 'इश्क में अगर आशिक तर जाए तो रोमियो मर जाए तो...'

जब फिल्म में हुई अफशा की तारीफ ओ रोमियो में बदला लेने के लिए अफशा एक पुलिसवाले के साथ शादी कर लेती है. इस दौरान अफशा को गणेश उत्सव में जाने को मिलता है. अफशा को देखकर एक ड्रग स्मगलर पुलिसवाले से कहता है, 'कितनी खूबसूरत है तेरी औरत... इसे कहते हैं बंदर के गले में मोतियों की माला...'

हुसैन उस्तरा को इस्माइल खान ने मारा ताना इस्माइल खान को जल्द समझ आ जाता है कि हुसैन उस्तरा प्यार में पागल हो चुका है. ऐसे में इस्माइल खान, हुसैन उस्तरा की दादी से मुलाकात के दौरान उससे कहती है, जो काम कर रहे हैं वो क्या इबादत से कम है.. शर्बत लीजिए, खास आपके लिए बनाया है...जिसके जवाब में इस्माइल खान बोलता है कि इस मजनूं को पिला देना थोड़ा, दिल की गर्मी कम हो जाएगी.

जब ठनका हुसैन उस्तरा का माथा फिल्म में एक सीन आता है जब हुसैन उस्तरा को पता चलता है कि कोई उसका धंधा चौपट करने की कोशिश कर रहा है. जिसके जवाब में हुसैन उस्तरा कहता है, कौन शेंदी लगाया मुझको... अभी खोजकर ठोंक दूंगा सबको... छोटी किधर है वो... इस दौरान हुसैन उस्तरा के तेवर देखने लायक थे.

