O Romeo: कौन था इस्माइल खान? जिसने की कुत्ते की तरह हुसैन उस्तरा की धुलाई

कौन है O Romeo का इस्माइल खान? शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो इस समय फैंस के बीच धमाल मचा रही है. फैंस को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है.यही वजह है जो पहले ही दिन आते ही फिल्म ओ रोमियो ने बॉर्डर की खटिया खड़ी कर दी. फिल्म में शाहिद कपूर ने हुसैन उस्तरा बनकर बवाल मचा दिया है. फिल्म में शाहिद कपूर हुसैन उस्तरा बनकर सबकी बैंड बजाते नजर आए. हालांकि फिल्म में एक किरदार ऐसा भी है जिससे हुसैन उस्तरा को भी डर लगता है. ये शख्स हुसैन उस्तरा को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ाकर पीट चुका है. यहां हम बात कर रहे हैं इस्माइल खान की... जिसका किरदार फिल्म ओ रोमियो में नाना पाटेकर निभा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर इस्माइल खान कौन है?

पुलिस अफसर है इस्माइल खान फिल्म ओ रोमियो को देखकर पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस्माइल खान आखिर कौन है. फिल्म के इंटरवल के बाद पता चलता है कि इस्माइल खान एक पुलिसवाला है जो अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ा है. इस्माइल खान का किरदार फिल्म में काफी मिस्टिरियस दिखाया गया है.

हुसैन उस्तरा को कुत्ते की तरह मार चुका है इस्माइल खान फिल्म में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब आशिक बनने के चक्कर में हुसैन उस्तरा एक साथ बहुत से गैंगस्टर को टपका देता है. उस दौरान इस्माइल खान हुसैन उस्तरा की कुत्ते की तरह धुलाई करता है. इस्माइल खान कहता है कि हुसैन उस्तरा की वजह से वो पूरी रात अपने अफसरों की गालियां खाता रहा.

हुसैन उस्तरा पर रखा है इस्माइल खान ने हाथ यहां मजेदार बात ये है कि हुसैन उस्तरा पर इस्माइल खान ने हाथ रख रख रखा है. यही वजह है जो हुसैन उस्तरा पूरे शहर में खुलेआम आवारागर्दी करता घूमता है. इस्माइल खान जो भी बोलता है हुसैन उस्तरा बिना सवाल किए वो काम करता है.

हुसैन उस्तरा की जिंदगी बदलना चाहता था इस्माइल खान आपको जाकर हैरानी होगी कि बाकी पुलिस अफसरों की तरह इस्माइल खान भी हुसैन उस्तरा की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है. पूरी फिल्म में इस्माइल खान 2 बार हुसैन उस्तरा को देश से बाहर भेजने की कोशिश करता है. हालांकि प्यार में पागल हुसैन हर बार पीछे हट जाता है.

इस्माइल खान के हर मिशन का हिस्सा होता है हुसैन उस्तरा वैसे तो इस्माइल खान एक पुलिसवाला है लेकिन वो गुंडों के साथ मिलकर काम करता है. अपने दुश्मनों की सपाई करने के लिए इस्माइल खान ने हुसैन उस्तरा को अपनी जेब में रख रखा है.

उड़ती चिड़िया के पर गिनता है इस्माइल खान इस्माइल खान फिल्म में बहुत चालाकी से काम करता है. वो हुसैन उस्तरा को बिना बताए उसकी माशुका की शादी पुलिसवाले से करवा देता है ताकि जलाल तक पहुंच सके.

