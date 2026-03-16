Oscars 2026: एक-दूजे की आंखों में खोए नजर आए प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस, तस्वीरें देखते ही धड़केगा दिल

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने दिए कई पोज
पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस 98वें एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर 2026) में पहुंचे थे. दोनों ने एक साथ कई प्यारे पोज दिए और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने कभी एक-दूसरे का हाथ थामकर तो कभी एक-दूजे की आंखों में देखते हुए फोटो क्लिक करवाई. इस कपल की तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं. बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा 98वें एकेडमी अवॉर्ड में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुए हैं.