Oscars 2026: एक-दूजे की आंखों में खोए नजर आए प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस, तस्वीरें देखते ही धड़केगा दिल

1/8





प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने दिए कई पोज पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस 98वें एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर 2026) में पहुंचे थे. दोनों ने एक साथ कई प्यारे पोज दिए और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने कभी एक-दूसरे का हाथ थामकर तो कभी एक-दूजे की आंखों में देखते हुए फोटो क्लिक करवाई. इस कपल की तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं. बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा 98वें एकेडमी अवॉर्ड में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुए हैं.

2/8





प्रियंका और निक ने ऑस्कर 2026 में की शिरकत प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक-दूसरे का हाथ थामकर ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में पहुंचे थे. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक साथ काफी खुश नजर आ रहा था.

3/8





प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की तस्वीरें वायरल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड के रेड कारपेट पर पैपराजी को जमकर पोज दिए. ऑस्कर 2026 में दोनों का प्यारा अंदाजा चर्चा का विषय बन गया.

Advertisement

4/8





प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का प्यारा अंदाज प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जब पैप्स को पोज दे रहे थे तब एक-दूसरे के आंखों में खोए हुए थे. ये प्यारा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और वायरल हो रहा है.

5/8





प्रियंका चोपड़ा ने पहना था गाउन प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जो उन पर काफी अच्छा लग रहा था. वहीं, उनके पति निक जोनस ने व्हाइट शूट के साथ ब्लैक शूट पहना हुआ था.

6/8





प्रियंका चोपड़ा की बढ़ गई खूबसूरती प्रियंका चोपड़ा ने अपने खूबसूरत व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन के साथ नेकलेस पहना हुआ था. वहीं, प्रियंका चोपड़ा के खुले बालों ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

Advertisement

7/8





प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर में थीं प्रेजेंटर प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड स्टार्स ऐनी हैथवे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ग्विनेथ पाल्ट्रो के साथ 98वें एकेडमी अवॉर्ड को प्रेजेंट किया. ये भारत के लिए गर्व की बात है.

8/8



