OTT Releases: जनवरी के थर्ड वीक में आएंगी ये फिल्में-सीरीज, Jio Hotstar, Zee5, Netflix पर मचेगा धमाल

जनवरी के तीसरे सप्ताह में ओटीटी पर होगा मनोरंजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में कई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की फिल्में सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली हैं. जिन लोगों ने इन मूवीज को बड़े पर्दे पर मिस किया है, वो लोग अब घर पर बैठकर इन फिल्मों को देख सकते हैं. इस तरह से 19 जनवरी से 25 जनवरी तक ओटीटी पर धमाल मचने वाला है. आइए जानते हैं कि साल 2026 के पहले महीने के तीसरे सप्ताह में कौन सी फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर देखने को मिलने वाली हैं.

फिल्म 'तेरे इश्क में' कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' नवंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 23 जनवरी को रिलीज होगी.

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. ये फिल्म 23 जनवरी से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

फिल्म 'चीकाटिलो' शोभिता धुलिपाला की फिल्म 'चीकाटिलो' ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म में एक्ट्रेस पॉडकास्टर के रोल में नजर आएंगी. शोभिता धुलिपाला की ये फिल्म 23 जनवरी को प्राइम वीडियो पर आएगी.

फिल्म 'मस्ती 4' आफताब शिदासानी, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'मस्ती 4' अब ओटीटी पर मनोरंजन करने आ रही है. इस फिल्म को 23 जनवरी से जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

फिल्म 'सिराई' साउथ स्टार विक्रम प्रभु की फिल्म 'सिराई' साल 2025 के दिसंबर में बड़े पर्दे पर आई थी. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

