रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर, तोड़े थे सारे रिकॉर्ड; अब घर बैठे OTT पर देखें

रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर Movies Releases On Republic Day: गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी (Republic Day) का दिन परेड और देशभक्ति के गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वो मौका है जिसका इतिहास भी गवाह है कि जब-जब इस मौके पर सिनेमाघरों के पर्दे खुले हैं, तब-तब बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश हुई है. आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिपब्लिक डे (Republic Day Movie) मौके पर रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस (Box Office Collection) पर कई रिकॉर्ड तोड़े...

अक्षय की इस फिल्म ने तोड़े थे रिकॉर्ड 23 जनवरी 2015 को रिपब्लिक डे के खास मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बेबी' (Baby) ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था. इसने वर्ल्डवाइड 142.98 करोड़ रुपए कमाए थे और अब ये डिज्नी + हॉटस्टार पर मौजूद है.

'काबिल' का कितना था कलेक्शन? ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'काबिल' (Kaabil) भी 25 जनवरी 2017 को रिपब्लकि डे के मौके पर रिलीज हुई थी. इसने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 106 करोड़ से 120 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये मूवी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर अवेलेबल है.

इस मूवी ने 1996 में कमाए थे 20.67 करोड़ रुपए 26 जनवरी 1996 तो रिलीज हुई शेखर कपूर की दमदार फिल्म 'बैंडिट क्वीन' (Bandit Queen) डाकू फूलन देवी की जिंदगी पर आधारित है. इसमें फूलन देवी का किरदार एक्ट्रेस सीमा बिस्वास ने निभाया था. उस समय ये मूवी 20.67 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर सुपरहिट बन गई थी. आज इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

कहां देख सकते हैं 'रईस'? इस लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' भी शामिल है. ये मूवी 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी. 'रईस' (Raees) ने भारत में 191 करोड़ और वर्ल्डवाइड 281 से 308 करोड़ रुपए तक का अच्छा खासा बिजनेस किया था. ये मूवी अब नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

'रंग दे बसंती' का कितना था कलेक्शन? आमिर खान, सिद्धार्थ, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर और आर. माधवन स्टारर यूथ ड्रामा फिल्म 'रंग दे बसंती' (Rang De Basanti) भी 26 जनवरी 2006 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 97.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

विवाद के बाद भी की नोटों की बारिश शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर ऐतिहासिक फिल्म 'पद्मावत' भी रिपब्लिक डे के मौके पर ही रिलीज हुई थी और इतिहास रच दिया था. 'पद्मावत' (Padmaavat) 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में उतरी थी और इसने वर्ल्डवाइड 585 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस अब अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

