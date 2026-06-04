'डेविड धवन ने गोविंदा के मन में भरा जहर', पहलाज निहलानी ने क्यों कही थी ये बात?

डेविड धवन से क्यों नाराज थे पहलाज निहलानी

सीबीएफसी के एक्स चेयरमैन और प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने 4 जून को अस्पताल में आखिरी सांस ली है. पहलाज निहलानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काफी चर्चित हस्ती थे. उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर 'हथकड़ी', 'आंखें', 'अंदाज', 'शोला और शबनम', 'तलाश' जैसी कई हिट मूवीज दी हैं. पहलाज निहलानी बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ कई फिल्में की हैं. आइए उस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं जो पहलाज निहलानी और डायरेक्टर डेविड धवन की थी और उसमें गोविंदा भी शामिल थे.