पाकिस्तान के इंफ्लूएंसर्स के 'प्राइवेट वीडियो' धड़ल्ले से हो रहे वायरल, इनके पीछे छिपा है ये असली मकसद

सोशल मीडिया पर 'प्राइवेट वीडियोज' की है भरमार सोशल मीडिया पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कई प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहे हैं. जब इन वीडियोज की सच्चाई सामने आई तो ये फेक निकले. बीते कुछ महीनों में इन इस तरह के फेक प्राइवेट वीडियोज के लिंक की भरमार इंटरनेट पर देखने को मिल रही है. गौर करने वाली बात ये है कि अधिकतर ये फेक वीडियोज पाकिस्तान के इंफ्लूएंसर्स के हैं, जिसमें सारा बलोच, अलीना आमिर, मथिरा खान, फातिमा जटोई लोग शामिल हैं. लेकिन एक सोशल मीडिया यूजर होने के नाते आपको पता है कि पड़ोसी देश के इंफ्लूएंसर्स के नाम पर वायरल हो रहे इन वीडियो के पीछे असली वजह क्या है.

कथित प्राइवेट वीडियो हैं खतरे की घंटी इंटरनेट के जरिए मोबाइल और लैप्टॉप पर पहुंचे रहे कथित प्राइवेट वीडियो के लिंक खतरे की घंटी हैं. इन वीडियोज के लिंक पर क्लिक करने से यूजर्स भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं.

साइबर ठग कर रहे एआई का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने वाले एआई के मदद से फेक वीडियोज बनाते हैं और लिंक शेयर कर देते हैं. इसके बाद जैसे ही प्राइवेट वीडियो जैसा शब्द सामने आता है तो लोग बिना सोचे-समझे इसे फॉरवर्ड करने में जुट जाते हैं.

पाकिस्तान के इंफ्लूएंसर्स के नाम पर बनाया जा रहा टारगेट सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे फेक वीडियोज में जब पाकिस्तान के इंफ्लूएंसर्स के नाम जुड़ा हो तो यूजर्स ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं. इस तरह से स्कैमर्स के लिए लोगों को टारगेट बनाना आसान हो जाता है.

सोशल मीडिया यूजर्स को फंसाने की चाल सोशल मीडिया पर लोगों को रिझाने के लिए खास तरह की टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को शक ना हो. 7 मिनट 11 सेकंड और 6 मिनट 39 सेकंड के वीडियो इसका उदाहरण हैं.

साइबर ठग पहुंचा सकते हैं ये नुकसान साइबर ठग का इन वीडियोज के जरिए लोगों को फंसाना होता है ताकि वह उनसे पैसे के साथ ही पर्सनल जानकारी को चुरा सकें. बताया जा रहा है कि इस तरह से वीडियोज को इस्तेमाल डिजिटल हनी ट्रैप के लिए भी किया जा रहा है.

साइबर एक्सपर्ट लगातार दे रहे चेतावनी साइबर एक्सपार्ट लगातार लोगों को वॉर्निंग दे रहे हैं कि इस तरह के फेक प्राइवेट वीडियोज के लिंक को ओपन ना करें. इसके साथ ही इन्हें शेयर और फॉरवर्ड करने से भी बचें.

