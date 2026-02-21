पाकिस्तान के इंफ्लूएंसर्स के 'प्राइवेट वीडियो' धड़ल्ले से हो रहे वायरल, इनके पीछे छिपा है ये असली मकसद

सोशल मीडिया पर 'प्राइवेट वीडियोज' की है भरमार
सोशल मीडिया पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कई प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहे हैं. जब इन वीडियोज की सच्चाई सामने आई तो ये फेक निकले. बीते कुछ महीनों में इन इस तरह के फेक प्राइवेट वीडियोज के लिंक की भरमार इंटरनेट पर देखने को मिल रही है. गौर करने वाली बात ये है कि अधिकतर ये फेक वीडियोज पाकिस्तान के इंफ्लूएंसर्स के हैं, जिसमें सारा बलोच, अलीना आमिर, मथिरा खान, फातिमा जटोई लोग शामिल हैं. लेकिन एक सोशल मीडिया यूजर होने के नाते आपको पता है कि पड़ोसी देश के इंफ्लूएंसर्स के नाम पर वायरल हो रहे इन वीडियो के पीछे असली वजह क्या है.