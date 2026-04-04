Panchayat 5 को लेकर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स का नया पोस्ट देखकर एक्साइटेड हुए लोग

वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर मेकर्स ने दी जानकारी
ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' काफी पॉपुलर हुई है. इसके चार सीजन आ चुके हैं, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस वेब सीरीज का पांचवां सीजन यानी 'पंचायत 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने सोशल मीडिया पर वेब सीरीज के अगले सीजन को लेकर बड़ा अपडेट देकर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. दरअसल, वेब सीरीज 'पंचायत' के 6 साल पूरे होने पर मेकर्स ने 'पंचायत 5' की शूटिंग को लेकर जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या बताया है.