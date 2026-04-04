Panchayat 5 को लेकर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स का नया पोस्ट देखकर एक्साइटेड हुए लोग

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वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर मेकर्स ने दी जानकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' काफी पॉपुलर हुई है. इसके चार सीजन आ चुके हैं, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस वेब सीरीज का पांचवां सीजन यानी 'पंचायत 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने सोशल मीडिया पर वेब सीरीज के अगले सीजन को लेकर बड़ा अपडेट देकर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. दरअसल, वेब सीरीज 'पंचायत' के 6 साल पूरे होने पर मेकर्स ने 'पंचायत 5' की शूटिंग को लेकर जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या बताया है.

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साल 2020 में आई थी वेब सीरीज 'पंचायत' वेब सीरीज 'पंचायत' साल 2020 में 3 अप्रैल को स्ट्रीम हुई थी. इसको इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि इसके चार सीजन आ चुके हैं. अब मेकर्स ने 3 अप्रैल, 2026 को वेब सीरीज के 6 साल पूरे होने पर पोस्ट किया है.

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वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर मेकर्स ने शेयर किया पोस्ट वेब सीरीज 'पंचायत' के मेकर्स सीजन पांच को लेकर अपडेट दिया है. मेकर्स ने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि वेब सीरीज 'पंचायत 5' की शूटिंग शुरू हो गई है.

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वेब सीरीज 'पंचायत' के 6 साल हुए पूरे मेकर्स ने वेब सीरीज के बीटीएस फोटोज शेयर किए हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि कलाकार अलग-अलग मूड में दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'फुलेरा में 6 साल हो गए हैं और इसे छोड़ना नहीं चाहता. नए सीजन की शूटिंग हो रही है.'

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वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस प्राइम वीडियो की इस वेब सीरीज से जुड़ी बीटीएस फोटोज देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. लोगों को अब वेब सीरीज 'पंचायत 5' के स्ट्रीम होने का बेसब्री से इंतजार है.

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वेब सीरीज के स्टार्स की तस्वीरें वायरल वेब सीरीज 'पंचायत' के मेकर्स ने कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, सानविका, फैसल मलिक, चंदन रॉय और दुर्गेश कुमार समेत दूसरे सितारे भी नजर आ रहे हैं.

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वेब सीरीज 'पंचायत' के चार सीजन की रिलीज के साल वेब सीरीज 'पंचायत' के सभी सीजन की रिलीज को लेकर को बात करें तो पहला सीजन 2020 में, दूसरा सीजन 2022 में, तीसरा सीजन 2024 में और चौथा सीजन 2025 में आया है. वेब सीरीज 'पंचायत 5' की उम्मीद साल 2026 में की जा रही है.

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