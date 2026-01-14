Upcoming Web Series In 2026: इन वेब सीरीज के नए पार्ट देंगे एंटरटेनमेंट का डोज, ओटीटी पर होगा धमाका!

1/8





साल 2026 में रिलीज होंगी इन वेब सीरीज के नए पार्ट! साल 2026 में बड़े पर्दे पर कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई पॉपुलर वेब सीरीज के नए पार्ट रिलीज हो सकते हैं. इन वेब सीरीज को पर लोगों की निगाहें लगी हैं. 'पंचायत' से लेकर 'गुल्लक' तक कई वेब सीरीज के अब तक सीजन ने लोगों का जबरदस्त मनोरंजन किया है. अब इन वेब सीरीज के अगले सीजन को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में कौन सी वेब सीरीज के अगले पार्ट रिलीज हो सकते हैं.

वेब सीरीज 'पंचायत 5' वेब सीरीज 'पंचायत' के चार सीजन आ चुके हैं और लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब इस वेब सीरीज के अगले सीजन यानी 'पंचायत 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. प्राइम वीडियो वेब सीरीज पंचायत 5 साल 2026 में रिलीज हो सकता है.

वेब सीरीज 'गुल्लक 5' सोनी लिव की पॉपुलर फैमिली वेब सीरीज 'गुल्लक 5' का इंतजार किया जा रहा है. इस वेब सीरीज के सभी सीजन को काफी पसंद किया गया था. अब साल 2026 में वेब सीरीज गुल्लक 5 रिलीज हो सकती है.

वेब सीरीज 'हीरामंडी 2' डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. कई पॉपुलर एक्ट्रेसस से सजी इस वेब सीरीज का दूसरा पार्ट 'हीरामंडी 2' साल 2026 में आ सकता है.

वेब सीरीज 'फर्जी 2' शाहिद कपूर की वेब सीरीज 'फर्जी' ने प्राइम वीडियो पर फैंस का मनोरंजन किया. एक्टर की इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन 'फर्जी 2' साल 2026 में रिलीज किया सकता है.

वेब सीरीज 'कोहरा 2'

वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री 4' एक्टर जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' ने लोगों का जबरदस्त मनोरंजन किया है. नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज का चौथा पार्ट 'कोटा फैक्ट्री 4' साल 2026 में रिलीज हो सकती है.

